Mama mala nakrútiť dcérine zásnuby. Omylom si ale spravila selfie a internet si ju zamiloval

Benjamin Steele Bacon chcel, aby mama jeho priateľky bola súčasťou toho, ako ju žiada o ruku. Poprosil ju, aby na telefón zachytila tento výnimočný moment. Na okamih sa zdalo, že budúca svokra zaťovi poriadne zavarila. Nakoniec však všetko dobre dopadlo.

Susan a jej selfie z dcériných zásnub . — Foto: Repro foto Kob 4, Pexels/ramtin ak

NEW MEXICO 8. januára - Benjamin a jeho partnerka Amber budú namiesto ukazovania fotiek z ich zásnub rozprávať svojim deťom groteskný príbeh. Prečo? Jednoducho nemajú žiadne fotky, no ich zásnuby boli o to netradičnejšie. Postarala so o to Amberina mama Susan. Benjamin ju poprosil, aby na video natočila, ako si pred jej dcéru pokľakne.

Mal to byť pamätný moment

Susan však nie je s technikou veľká kamarátka. Namiesto zásnub svojej dcéry tak nasnímala seba. Benjaminov plán mohol pôvodne vyjsť, no nerátal s tým, že jeho budúca svokra Susan mala na svojom telefóne, ktorý zvláda ovládať, pokazený fotoaparát. Musela si tak požičať dcérin. A to bolo jadro celého problému.

Benjamin a Amber. Foto: Facebook/Amber Griego

Keď už Benjamin kľačal pred Amber, Susan si uvedomila, že má problém obrátiť kameru na zamilovaný pár. Podarilo sa jej spraviť si akurát svoje vlastné selfie a natočiť samú seba. A to aj napriek tomu, že sa naozaj snažila kameru pretočiť. No, neúspešne.

Všetko zachránil humor

Našťastie, Susan má zmysel pre humor, a tak len pokračovala v natáčaní seba a toho, ako sa smeje z vlastnej nešikovnosti. Po chvíli už bolo počuť aj smiech čerstvých snúbencov.

Namiesto zásnub zaznamenala mama svoju obrovskú radosť. Foto: Facebook/Amber Griego

Benjamin a Amber tvrdia, že by na ich zásnubách nezmenili absolútne nič. Amber verí, že „nehoda“ jej mamy zachytila esenciu ich vzťahu s Benjaminom. „Ľudia sa ma na to pýtali, ako to vnímam. Je to trošku ako náš vzťah – strelený a náhodný,“ povedala mladá žena pre portál KOB. „Plakala som, ale boli to slzy šťastia. Nemala som poňatia, čo sa ide diať, bolo to pre mňa veľké prekvapenie. Myslím si, že video mojej mamy bolo jednoducho úžasné. Navždy bude v našej pamäti,“ dodala Amber.

Matka a dcéra. Foto: Facebook/Amber Griego

Podobný názor ma aj čerstvý snúbenec Benjamin. Myslí si, že video je nezabudnuteľné. „Bol to perfektný moment, nič by som na tom nezmenil. „Dobre sme sa spolu zasmiali a na tento moment určite nikdy nezabudneme,“ povedal pre Fox News.

Susan však stále nevie, čo si o tom má myslieť. „Bol to veľmi nezabudnuteľný okamih, aj keď som to pokašľala. Pokiaľ ide o mňa, nie som si istá, či by som sa z mala cítiť trápne alebo byť šťastná,“ povedala Susan.