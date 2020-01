Klaudia Fiolová

Keď zistila, že potrebuje novú obličku, nečakala, že sa nájde darca. Po 51 rokoch manželstva sa ukázalo, že ho mala celý čas vedľa seba

Podržať druhého ako v dobrom, tak aj v zlom. Práve tohto sľubu sa drží aj manželský pár z Texasu.

Peggy s manželom v nemocnici — Foto: YouTube

TEXAS 8. januára - Manželský zväzok až do konca života. Podržať druhého ako v dobrom, tak aj v zlom. Podľa tohto sľubu sa riadia aj manželia z Texasu, ktorí sú svoji už 51 rokov. Po takejto dlhej dobe sa na výročie očakáva špeciálny darček. Mike Nipper to veru splnil do bodky. Svojej manželke venoval nezabudnuteľný dar - svoju obličku.

Až kým nás smrť nerozdelí

Peggy Nipperovej diagnostikovali polycystickú chorobu obličiek. Je to geneticky podmienené ochorenie, pri ktorom v obličkách vzniká veľa cýst. Tie môžu pomaly nahradiť veľkú časť tkaniva obličiek, čo vedie k znížení funkcie obličiek a následne k ich zlyhaniu. Na jeseň lekári zistili, že Peggyna jedna oblička funguje len na 14 %.

Prišiel preto čas na jej transplantáciu. Vo väčšine prípadov si pacienti nad 70 rokov dlho počkajú, kým odborníci nájdu tú správnu obličku. 74-ročná Peggy ale nemusela čakať dlho. Jej manžel bol pre ňu tou perfektnou zhodou. A to nielen v reálnom živote.

„Ani vo sne sme neverili, že práve on mi bude môcť darovať svoju obličku," prezradila Peggy pre portál CNN. Ochorenie je dedičné, pričom jej matka zomrela práve v dôsledku zlyhania obličiek a jej bratovi to taktiež diagnostikovali.

Neverila ani v to, že nájdu niekoho, koho krvná skupina sa bude zhodovať. „Počas tehotenstva sa krv matky zmieša s krvou dieťaťa a počas toho sa vyvíjajú antigény proti tejto krvi. Vďaka tomu mi manžel mohol darovať svoju obličku," vysvetľuje šťastná manželka.

„Po tomto mi už nemusí dať žiaden darček do konca života"

Mike bol veľmi rád, že mohol takýmto spôsobom zachrániť manželke život. Tá sa akurát zotavuje v nemocnici. Vtipkuje o tom, že manžel ju nemusí prekvapiť už žiadnym darčekom do konca živote, keďže najväčší dar jej už venoval.

„Sľúbili sme si pred oltárom, že budeme spolu aj v dobrom aj v zlom. A toho sa teraz držíme. Chceme oddialiť „kým nás smrť nerozdelí" tak dlho, ako sa len bude dať," povedal Mike.