TASR

Dnes o 12:50 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ivan Jakeš odstúpil z Rely Dakar

Slovenský motocyklista Ivan Jakeš odstúpil z Rely Dakar.

Ivan Jakeš — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Neom 8. januára (TASR) - Slovenský motocyklista Ivan Jakeš odstúpil z Rely Dakar. Štyridsaťšesťročného pretekára na stroji KTM zradila pred štartom 4. etapy prevodovka. Jakeš mal už pred etapou vážne technické problémy.

„Včera som začal mať problém s motorkou. Najprv som si myslel, že je na vine spojka, tak sme ju vymenili. Bohužiaľ, dnes sa to zhoršilo, prestala mi fungovať prevodovka. Úplne sa rozsypala. Neviem s tým nič urobiť," vysvetlil slovenský pretekár.

„Dá sa to vymeniť, ale to by som musel prísť do cieľa. A na dvojke či trojke do cieľa neprídem, stále sa to totiž zhoršuje," uviedol vo videu na facebookovej stránke Jozefa Otčenáša, bývalého viceprezidenta Slovenskej motocyklovej federácie pre enduro a rely.

Štyridsaťšesťročný Jakeš síce odišiel z bivaku na štart rýchlostnej skúšky, ale už na spojovacom úseku pochopil, že problém jeho stroja je väčší. „Keď sme asi po 120 km počuli ten rachot, vedeli sme, že je koniec, keďže najbližšia možnosť, kde by sme mohli prevodovku vymeniť, bola od nás asi 450 km," povedal Jakeš pre web sport24.pluska.sk.

„Ale prišiel som až na štart špeciálu. Traťový maršál aj hovoril, že mám práve svoj čas a že môžem ísť, musel som mu však vysvetliť, že prevodovka je 'na kašu' a končím. Že ma to rozladilo, je jasné, ale trocha ma to aj prekvapilo, lebo s KTM-kou som na rozdiel od mnohých iných motoriek nikdy nemal technický problém," dodal.

Jakeš figuroval po troch etapách na Rely Dakar na 39. mieste s mankom 2:24:57 hodiny na vedúceho Rickyho Brabeca.