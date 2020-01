Michaela Slaninová

Ženy by nemali odsúvať materstvo, keď postúpia v kariére. Meniť svet sa dá aj popri materstve, hovorí úspešná žena v biznise

Bola jednou z najmladších na vrcholovej pozícii vo finančnom sektore na Slovensku. Po rokoch v HR sa po narodení svojho druhého dieťaťa však rozhodla podporiť rodinný biznis. Vypočujte si inšpiratívny kariérny príbeh Andrey Postrelencovej.

— Foto: Archív AP

Andrea Podstrelencová bola 15 rokov aktívna v oblasti ľudských zdrojov. Posledných 6 rokov pôsobila na pozícii HR riaditeľky v poisťovni NN. Zároveň bola členkou predstavenstva, v tom čase jednou z najmladších na takejto pozícii vo finančnom sektore na Slovensku. Po rokoch v HR sa po narodení svojho druhého dieťaťa rozhodla podporiť rodinný biznis: e-shopy s cyklistickými potrebami, holokolo.sk a cyklodresy.sk, ktoré pôsobia už aj na medzinárodných trhoch.

Náš pôvodný zámer s Andreou bol hovoriť viac o jej pracovnej zmene a jej kariérnom príbehu. Vďaka jej dlhoročným skúsenostiam v oblasti ľudských zdrojov a množstvu ženských príbehov, s ktorými sa na svojej pozícii stretla, sa však náš rozhovor prirodzene nasmeroval k otázkam, ktoré si my ženy často kladieme, a to: ako skĺbiť kariéru, materstvo a rodinu: „Venovala som sa koučingu mladých manažériek, ktoré dostávali prvé role tímlíderiek. 9 z 10 žien riešilo to, že: ‚A keď som postúpila, môžem mať aj rodinu? Kedy mám mať tú rodinu? Nemám to posunúť ďalej?‘ Je smutné, že keď ženy postúpia v kariére, to materstvo hneď dávajú na druhú koľaj. Boja sa toho, že to zastaví ich kariéru.“

Po narodení prvého dieťaťa sa Andrea veľmi skoro opäť zapojila do pracovného procesu. V čase, keď si mohla dopriať materskú dovolenku, nastúpila na vrcholovú pozíciu v poisťovni a popritom zvládala všetko ostatné, čo jej materstvo prinieslo do života. Ako sa to dá?: „Veľkým plánovaním, presne som vedela, čo, kedy, ako, dobrou koordináciou a mala som dobrú podporu v mužovi. Keď žena pracuje na väčšom biznise alebo vo väčšej pozícii, nie je to len o nejakom super tíme v práci, ale aj o tíme doma.“ Vždy máme na výber, či sa o typicky ženské domáce povinnosti rozdelíme s inými členmi rodiny, alebo si z času na čas zavoláme pani na upratovanie a stráženie detí. Prípadne aj to, či zostaneme s dieťaťom na 100 % doma alebo ho dáme na časť dňa do jasličiek. Môžeme tak pomôcť nielen sebe, ale zároveň byť aj príkladom pre svoje deti: „Už od základnej školy by sme mali naše dcéry vychovávať tak, aby si verili, mali svoje plány, ciele, aby na seba nezabúdali. Určite by mali mať rodiny, lebo nie je nič krajšie ako mať vlastné deti, ale popritom sa dá mať kariéru a dá sa sebarealizovať a posúvať svet.“

Nie je to však dôležité len kvôli sebarealizácii. V dnešnom svete sa práve ženy často ocitnú v pozícii, ktorú doteraz neriešili, to jest v pozícii živiteľky rodiny. V čase, keď je žena v ťažšej životnej situácii, prevziať plne na seba hypotéku, systém domácnosti, zvládnuť prácu, ale aj rolu matky naozaj nie je jednoduché. Práve Andrea sa stretla vo svojej práci so situáciami, kedy žena musela takúto pozíciu ustáť. Alebo sa jednoducho ocitne v „štandardnej“ situácii, kedy sa chce po dlhej materskej dovolenke vrátiť späť do pracovného procesu: „Žena po 6 alebo 9 rokoch veľmi ťažko hľadala priestor sa zamestnať. Bojovala s vierou v seba, bojovala s tým, aby ju nejaký zamestnávateľ zobral. Ono sa to nezdá, ale po tých 3 alebo 6 rokoch, svet ide veľmi rýchlo a veci sa menia. Naše vysoké školy produkujú veľký objem mladých absolventov. Dynamických, dravých, jazykovo zdatných. A mamička, keď má bojovať s takýmto kandidátom, tak sa jej ťažšie presadzuje.“ Samozrejme, nie je to len o ženách, ale často o veľmi malej podpore návratu matiek do zamestnania zo strany zamestnávateľov, ako aj štátu. „Zamestnávatelia by mali byť v dnešnej dobe tolerantnejší k týmto veciam. Štát nerobí podporu, ktorá je už v zahraničí na ďaleko vyššej úrovni.“

Prvý krok, ktorý však môžu urobiť samy ženy, je nevzdať sa príležitostí a možností pracovať aspoň čiastočne aj počas starostlivosti o deti a zostať tak v kontakte s pracovným svetom. „Som veľkým zástancom toho, aby si ženy hľadali priestor na sebarealizáciu a využívali možnosti, ktoré im prichádzajú.“

V rozhovore s Andreou sa ešte dozviete: Ako si postupne v sebe budovala sebadôveru, ktorá jej následne pomohla ustáť aj náročnú pozíciu v predstavenstve poisťovne.

Ako riešila svoje materské povinnosti popri práci.

Ako majú s manželom v domácnosti rozdelené role.

Započúvajte sa a inšpirujte sa.