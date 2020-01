Klaudia Fiolová

Dnes o 09:49 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Elton John venoval milión dolárov na pomoc horiacej Austrálii. Do boja vyzval aj ostatných

Elton na svojom utorkovom koncerte v Sydney oznámil, že venuje 1 milión dolárov Austrálii, aby pomohol tým, ktorí to najviac potrebujú v týchto ťažkých časoch.

— Foto: Facebook/Elton John

HOLLYWOOD 8. januára - Legendárny spevák sa pridal ku skupine ľudí, ktorí venovali väčšiu finančnú čiastku ľuďom bojujúcim s rozsiahlymi požiarmi v Austrálii. Rozsiahle požiare ničia väčšinu územia Austrálie. Požiare si vyžiadali už 25 ľudských životov a zničili viac ako 5,25 milióna hektárov lesných porastov. V Novom Južnom Walese bolo zničených 1365 domov. Ďalších okolo 450 domov bolo zničených na južnom pobreží. Na konte majú požiare okrem ľudských životov aj stratené životy jednej miliardy zvierat.

Elton na svojom utorkovom koncerte v Sydney oznámil, že venuje 1 milión dolárov Austrálii, aby pomohol tým, ktorí to najviac potrebujú v týchto ťažkých časoch. „Každý by sme si mali uvedomiť to, akú ťažkú prácu odvádzajú hasiči v Austrálii. Mnoho ľudí stratilo svoje domovy a strechu nad hlavou. V neposlednom rade ide aj o zvieratá, ktoré trpia dôsledkom požiarov a tiež stratili svoje obydlia," povedal spevák počas koncertu.

Obľúbený spevák počas koncertu taktiež povedal, že túto krajinu naozaj miluje, a že ho veľmi trápi aktuálna situácia. Dúfa, že sa všetko čoskoro napraví.

Pomáhajú známi ľudia po celom svete

Austrálčanka Kylie Minogue oznámila na svojom Instagrame, že venuje 500-tisíc dolárov. Vyzvala svojich fanúšikov, aby sa k nej pridali a tiež prispeli nadácii, ktorá zbiera peniaze pre Austráliu.

Chris Hemsworth, ktorého ľudia poznajú ako filmového Thora, oznámil na svojom Instagrame, že so svojou rodinou venujú milión dolárov tým, ktorí to aktuálne najviac potrebujú. „Ako dobre viete, požiare v Austrálii spôsobili masívne škody obyvateľom. Vôbec neutíchajú a priemerná teplota na území krajiny sa zvyšuje. Čaká nás ešte dlhá a náročná cesta. Čo potrebujeme urobiť teraz, je pomôcť domácim finančnými príspevkami. Ja venujem milión dolárov a dúfam, že aj vy prispejete akoukoľvek čiastkou alebo podporíte krajinu iným spôsobom," povedal Chris vo videu.

Aj známa komička Celeste Barber sa rozhodla pomôcť a vyzvala ľudí po celom svete, aby prispeli k jej zbierke. Jej cieľom bolo vyzbierať 40 miliónov dolárov, ktoré pôjdu na pomoc práve ľuďom, ktorí denno-denne pomáhajú v hasení požiarov. V priebehu len troch dní sa ľudia poskladali a na účte je už neuveriteľných 36 miliónov dolárov. Ako ona sama napísala na sociálnych sieťach, keď sa ľudia spoja, nič nie je nemožné. Celebrita, ktorá má viac ako 6 miliónov sledovateľov na Instagrame, oslovila ľudí na každom kontinente.

Herečka Nicole Kidman venovala pol milióna dolárov na pomoc svojej rodnej zemi. Na odovzdávaní prestížnych cien Golden Globe Awards bola taká zronená, že nemohla poskytnúť ani rozhovory. Médiám povedala, že je myšlienkami úplne inde a veľmi ju trápi situácia v Austrálii.