TASR

Dnes o 11:29 Pomohli svojim blížnym. Prešovskí gréckokatolíci vyzbierali pre obete výbuchu viac ako 100 000 eur

Prešovskí gréckokatolíci vyzbierali pre obete výbuchu viac ako 100 000 eur — Foto: TASR/Maroš Černý, Roman Hanc

Prešov 7. januára (TASR) - Gréckokatolíci z Prešovskej archieparchie vyzbierali v rámci zbierky na pomoc obetiam výbuchu paneláku na Mukačevskej ulici v Prešove viac ako 95 000 eur. Ďalších 6000 eur zozbierali gréckokatolícki veriaci z farnosti na sídlisku, kde došlo k nešťastiu bezprostredne po udalosti.

TASR o tom informoval hovorca Prešovskej archieparchie Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove Michal Pavlišinovič. Ako uviedol, výnos z finančnej zbierky v sume 95 040,58 eura previedla Prešovská archieparchia na transparentný účet mesta Prešov a v utorok ho primátorke Andrei Turčanovej symbolicky odovzdal vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita.

„Vladyka Ján zdôraznil, že zbierka, ktorú oficiálne vyhlásil na fatimskej sobote v Ľutine na druhý deň po nešťastí, bola prvotne vyhlásená iba na území prešovského protopresbyterátu, no vlna solidarity nakoniec strhla veriacich do takej miery, že do zbierky sa zapojilo až 118 farností z celej Prešovskej archieparchie," doplnil hovorca. Sumu 6000 eur, ktorú v rámci farnosti na prešovskom Sídlisku III vyzbierali bezprostredne po nešťastí, prerozdelili priamo postihnutým rodinám.