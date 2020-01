TASR

NBA: Lakers zdolali New York, no prišli o zraneného Davisa

Zranený Anthony Davis — Foto: TASR/AP

New York 8. januára (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v noci na stredu v NBA nad New Yorkom Knicks 117:87. Pod triumf sa najvýraznejšie podpísal LeBron James s 31 bodmi. Los Angeles si pripísalo šiestu výhru za sebou a je na čele Západnej konferencie.

Lakers však prišli o Anthonyho Davisa, ktorý v závere tretej štvrtiny nešťastne spadol na palubovku pri bloku a zranil si kostrč. Následné vyšetrenie neobjavilo fraktúru, no Davis sa už do hry nevrátil. V zápase nazbieral päť bodov. „Dúfame, že bude v poriadku," povedal podľa agentúry AP James. Ani jemu sa nevyhli zdravotné problémy, keď odohral duel napriek chorobe. „Dnes to bolo náročné," dodal.

Brooklyn na domácej palubovke podľahol Oklahome City 103:111 po predĺžení. Domáci mali zápas slušne rozohraný, 3 a pol minúty pred koncom riadneho hracieho času viedli o sedem bodov. Potom však Chris Paul nastrieľal 10 bodov. Predĺženie Nets vôbec nevyšlo, keď v ňom prehrali 2:10. „Hrali sme na hranici, pretože to bolo dôležité stretnutie," uviedol Paul, autor 28 bodov.