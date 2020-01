NHL: Černák s bodom a asistenciou pri skvelom triumfe Tampy Bay, Chára sa pobil

New York 8. januára (TASR) - Slovenský hokejista Erik Černák strelil v noci na stredu v NHL gól a pridal asistenciu pri triumfe Tampy Bay nad Vancouverom 9:2. Dvadsaťdvaročný obranca zvýšil v závere druhej tretiny na 6:2, v tretej časti hry prihral na siedmy gól Braydenovi Pointovi.

Domáca Tampa Bay zvíťazila ôsmykrát za sebou, naopak séria výhier Canucks sa zastavila na čísle sedem. „Blesky" prehrávali po prvej tretine 0:1, potom sa však rozbehli a v druhej časti šesťkrát gólovo „zahrmeli". Černák sa presadil v 39. minúte, keď delovkou od modrej čiary prestrelil klbko hráčov i Jacoba Markströma.

Švéda tak definitívne vyhnal z bránky, nahradil ho Thatcher Demko, ktorý v tretej tretine ešte trikrát inkasoval. Najväčší podiel na triumfe Tampy mal autor troch gólov Carter Verhaeghe, ktorý zaznamenal svoj premiérový hetrik v profilige.

„Cítim sa super. Pri treťom góle ma spoluhráči hľadali, aby som mohol skórovať, Nikita Kučerov ma skvele našiel. Chalani mi veľmi pomohli," povedal 24-ročný útočník, ktorý sa vo svojej premiérovej sezóne v NHL stále viac presadzuje.

„Hrá so stále väčším sebavedomím, videli sme to aj dnes večer. Mohol pokojne streliť aj štyri či päť gólov," povedal na adresu nováčika domáci kapitán Steven Stamkos, ktorý sa na triumfe podieľal gólom a dvomi asistenciami. Štyri body zaznamenal Brayden Point (1+3).

Černák strávil na ľade 19:25 minúty a bol tretí najvyťaženejší hráč Tampy, do štatistík si zapísal aj dva plusové body. V tejto sezóne zatiaľ nazbieral osem bodov (3+5).

Rovnaký počet bodov má na konte Richard Pánik, ktorého Washington na vlastnom ľade zdolal Ottawu hladko 6:1. Slovenský útočník dosiahol asistenciu. V drese hostí sa predstavil obranca Christián Jaroš, súboj však nedohral pre zranenie. Príčinou bola kolízia s T.J. Oshiem v tretej tretine, keď sa obaja zrazili hlavami.

Jaroš zamieril do šatne, stihol tak odohrať iba 9:46 minúty a mal mínusový bod. Ottawa v zápase stratila aj útočníka Nicka Paula, ktorý bude pauzovať niekoľko týždňov pre zranenie dolnej časti tela. Rozsah Jarošovho zranenia nie je zatiaľ známy.

Z víťazstva sa tešil aj Boston Bruins. „Medvedi" uspeli v Nashville 6:2. V bránke hostí dostal prednosť pred Jaroslavom Halákom Tuukka Rask a pripísal si 34 zákrokov. Kapitán Bostonu Zdeno Chára nebodoval, v tretej tretine sa však pobil s Jakovom Treninom. Slovenský obranca sa pomstil Treninovi za prechádzajúci „hit" na Charlieho McAvoya.

Chára mal v pästnom súboji jasne navrch, úder do oblasti operovanej čeľuste ho trochu rozhodil, následne však zložil súpera zápasníckym spôsobom k ľadu. Okrem päťminútového trest dostal aj dve minúty navyše za hrubosť. Štyridsaťdvaročný Chára, ktorý odohral svoj 997. duel v drese Bostonu, sa pobil už tretíkrát v sezóne.

Nový tréner „predátorov" John Hynes, ktorý nahradil odvolaného Petra Lavioletta, tak začal svoje pôsobenie na striedačke Nashvillu prehrou. „Neboli sme schopní zareagovať na hru súpera, takéto zápasy sa niekedy ťažko koučujú. Hráčov zatiaľ veľmi nepoznám, oni nepoznajú mňa, zaslúžia si však uznanie, lebo celý deň zvládli veľmi profesionálne," povedal Hynes pre nhl.com.

Montreal prehral na ľade Detroitu 3:4, Tomáš Tatar vystrelil štyrikrát na bránku súpera, ale bez bodového efektu.

Výsledky:

Carolina - Philadelphia 5:4 pp, Florida - Arizona 2:5, New Jersey - New York Islanders 3:4 pp, Tampa Bay - Vancouver 9:2 /E. Černák za domácich 1+1/, Washington - Ottawa 6:1 /R. Pánik za domácich 0+1/, Detroit - Montreal 4:3, New York Rangers - Colorado 5:3, Nashville - Boston 2:6, St. Louis - San Jose 3:2, Chicago - Calgary 1:2, Anaheim - Columbus 3:4, Vegas - Pittsburgh 3:4