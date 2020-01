TASR

Fortuna liga: Sereď na jar už bez Ilieva, no s Michalíkom, v príprave aj do Turecka

Slovenský futbalový fortunaligista ŠFK iClinic plánuje absolvovať zimnú prípravu okrem domáceho prostredia aj na hernom sústredení v Turecku.

Na snímke futbalisti ŠKF iClinic Sereď počas prvého tréningu v rámci zimnej prípravy na futbalovom štadióne v Seredi — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Sereď 7. januára (TASR) - Slovenský futbalový fortunaligista ŠFK iClinic plánuje absolvovať zimnú prípravu okrem domáceho prostredia aj na hernom sústredení v Turecku. V utorok sa na prvom tréningu hlásilo hlavnému trénerovi Rolandovi Prajovi 23 hráčov, medzi nimi aj viacero nových tvárí, ktoré budú v tíme zatiaľ na skúšku.

Praj, ktorý na poste nahradil Severomacedónca Slavče Vojneského bude pracovať s asistentmi Petrom Lérantom a Igorom Obertom. Počítať už nemôže na jar s doterajšou brankárskou jednotkou Dejanom Ilievom, ktorého z hosťovania stiahol Arsenal Londýn.

Aké sú ciele?

„Týmto by sme sa chceli poďakovať Dejanovi za výborné výkony, ktoré predvádzal v našej bránke, vzornú reprezentáciu klubu a popriať mu veľa úspechov v jeho kariére. Máme na skúške nového brankára, uvidíme ako sa bude javiť. Je tu aj viacero ďalších nových tvárí, ale nebudem ich menovať, uvidíme, či s niekým z nich podpíšeme zmluvy, potom o tom budeme médiá informovať," povedal pre TASR športový riaditeľ ŠKF Viktor Bucha.

Na snímke tréner ŠKF iClinic Sereď Roland Praj Foto: TASR/Henrich Mišovič

Do mužstva sa z treťoligovej Galanty vrátil 36-ročný stopér Ľubomír Michalík. „Je to staronová tvár, sme radi, že je opäť tu. Čo sa týka ďalších posíl, všetko je v štádiu riešenia," dodal športový riaditeľ. Seredi patrí v tabuľke po jeseni desiate miesto.

Športové ciele priblížil hlavný kouč Praj: „Chceli by sme skončiť do šiesteho miesta, ale veľa zápasov na to nemáme, aby sme nahromadili potrebné body. Cieľ je vyhnúť sa bojom o záchranu. Dejan je brankár európskej kvality, má ponuku z anglickej Premier League a dá sa povedať, že je definitívne preč. Máme na skúške brankára z bývalej Juhoslávie. Chceli by sme ešte doplniť mužstvo o hráča, ktorý vie dať gól. No to je ťažká úloha, pretože to je úzkoprofilový tovar. Takisto by sme chceli nejakého dobrého hráča do stredu poľa."

Čakajú ich kvalitní súperi

ŠKF sa v príprave stretne so Šamorínom, maďarským druholigistom FC Dorogi, českým prvoligistom zo Zlína aj maďarským Györom. Na sústredení v Turecku od 24. januára do 3. februára má Sereď odohrať ďalšie prípravné zápasy.

Na snímke futbalisti ŠKF iClinic Sereď počas prvého tréningu v rámci zimnej prípravy na futbalovom štadióne v Seredi Foto: TASR/Henrich Mišovič

„Máme vybratú agentúru, ktorá nám vybaví kvalitných súperov. Súpera ešte nemáme ani na februárovú generálku na ligu," vysvetlil Bucha, ktorý tiež čo to naznačil o jarnom domovskom štadióne Serede.

„Určite to nebude náš štadión v Seredi. Doteraz sme hrávali v Myjave, ale máme rozrobené aj ďalšie možnosti. Včas o tom budeme informovať."