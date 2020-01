TASR

Dnes o 16:22 čítanie na minútu 0 zdieľaní Fortuna liga: Pod Čebraťom v príprave zatiaľ ani jedna nová tvár

Futbalisti MFK Ružomberok začali v utorok prípravu na jar 2019/2020 bez zmien v kádri.

Na snímke hráči MFK Ružomberok počas úvodného zrazu zimnej prípravy futbalistov MFK Ružomberok — Foto: TASR/Ján Krošlák

Ružomberok 7. januára (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok začali v utorok prípravu na jar 2019/2020 bez zmien v kádri. Trénerovi Jánovi Hasprovi chýbali reprezentanti do 21 rokov Ivan Krajčírik, Alexander Mojžiš, Adam Brenkus a Alex Holub aj legionári, ktorým vedenie umožnilo zo súkromných dôvodov pricestovať neskôr.

"Ďalej ideme s kompletným jesenným kádrom. Možno nejaká posila sa aj objaví, ale zatiaľ neviem o nikom. Momentálne chýbajú Qose a Kostadinov, keďže 6. januára oslavovali doma pravoslávne Vianoce a štyria chalani, čo sú na zraze reprezentačnej "dvadsaťjednotky" Krajčírik, Mojžiš, Holub a Brenkus," informoval médiá ešte pred úvodnou tréningovou jednotkou kouč momentálne štvrtého tímu Fortuna ligy Ján Haspra.

Kľučku na kabíne A mužstva Ruže si podávali aj niektorí mladíci s dorastu či z druholigového „béčka". „Zimná príprava je na to, aby sa otvorila so širším kádrom a ten sa postupne zužoval," vysvetlil tréner Liptákov, ktorý je zástancom tvrdého drilu aj s patričnou kilometrážou.

„Celá príprava bude aj behavá, tiež so silovými prvkami a samozrejme s množstvom herných činností. Náročná, no zároveň zaujímavá. Prvé týždne bude prebiehať v domácich podmienkach, pretože bolo by hriechom odísť z Ružomberka, keď tu máme všetko, peknú kabínu, kvalitnú regeneráciu, krásne hory i ihrisko s umelou trávou. Potom je v pláne herné sústredenie v Turecku, kde mužstvo odohrá tri prípravné stretnutia. Už je potvrdený Partizan Belehrad a ďalší súperi sa vybavujú," stručne priblížil zimu pod Čebraťom Haspra.

Hráči na prvý tréning prichádzali vo veľkej pohode. „Dobre som si oddýchol, myslím si, že mesiac voľna úplne stačil. Nebol však o ničnerobení, od kondičného trénera Tomáša Bartka sme vyfasovali individuálne plány, takže dosť som si pobehal. Potrebujeme absolvovať kvalitnú zimu, aby sme splnili prvý hlavný cieľ a dostali sa pred nadstavbou do hornej šestky," povedal 33–ročný kapitán mužstva Ján Maslo.

Jeden z objavov lanskej jesene, mladý útočník Tomáš Bobček prezradil, že ešte pred Vianocami absolvoval operáciu kolena. „Už zhruba pol roka ma limitoval poškodený meniskus, takže atroskopia bola viac–menej nevyhnutná. Nie je to však nič vážne, akurát trochu ma to pribrzdí v príprave. Týždeň-dva budem ešte trénovať individuálne," vysvetlil 18-ročný útočník.

Aj obranca Filip Twardzik, ktorý má za sebou aj v cudzine zimy strávené na ihrisku v zápasovom kolotoči, si slovenský model pochvaľuje. „Posledné dva roky si užívam aj voľno v zime. Takúto zimnú prípravu mám rád, viac než letnú. Nevadia mi ani mrazy. Vlani, keď sme sa v Ružomberku zišli, bolo mínus pätnásť stupňov Celzia," uviedol český legionár.