TASR

Dnes o 15:30 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní V Ružinove bude fungovať bezplatná právna poradňa pre seniorov

V bratislavskom Ružinove začne od budúceho týždňa fungovať bezplatná právna poradňa pre seniorov.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Pavol Remiáš

Bratislava 7. januára (TASR) – V bratislavskom Ružinove začne od budúceho týždňa fungovať bezplatná právna poradňa pre seniorov. Práve dôchodcovia sú totiž najčastejším terčom rôznych podvodníkov. Bezplatné právne služby budú právnici poskytovať záujemcom v priestoroch miestneho úradu každý nepárny utorok doobeda.

„Mestská časť v spolupráci s advokátskou kanceláriou poskytne možnosť poradiť sa s právnikmi, ako treba postupovať v prípade, že od nich niekto žiada peniaze alebo podpis," informuje mestská časť na svojej webovej stránke. Poradenstvo sa bude týkať rodinného, dedičského a spotrebiteľského práva, exekúcií a osobných bankrotov, zmluvných vzťahov, ale aj otázok týkajúcich sa občianskoprávnych vzťahov.

Advokátska kancelária upozorňuje, že právna pomoc sa netýka trestných vecí ani zastupovania v konaniach pred súdmi či inými štátnymi orgánmi. „Služba je orientovaná na seniorov. V prípade, že právnu radu potrebuje niekto iný, odporúčame obrátiť sa na Centrum právnej pomoci," podotýka kancelária.

Konzultácie s právnikmi budú možné v priestoroch ružinovského miestneho úradu každý nepárny utorok, a to od 9.00 do 11.00. Na konzultácie však bude potrebné vopred sa objednať na telefónnom čísle 0948 759 488, a to v stredy od 15.00 do 17.00.