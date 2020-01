TASR

Dnes o 15:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Fortuna liga: Žilina bez výraznejších zmien v kádri, v príprave opäť do SAE

Aj futbalisti aktuálne druhého tímu Fortuna ligy začali v utorok so zimnou prípravou pred jarnou časťou sezóny 2019/2020.

Na snímke tréner MŠK Žilina Pavol Staňo — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Žilina 7. januára (TASR) - Aj futbalisti aktuálne druhého tímu Fortuna ligy začali v utorok so zimnou prípravou pred jarnou časťou sezóny 2019/2020. S výnimkou Samuela Petráša, Kristiána Valla, Adama Kopasa, Branislava Sluku, Jána Bernáta a Dávida Ďuriša, ktorí sú pri reprezentácii do 21 rokov v Turecku, začal prípravu kompletný káder nového trénera Pavla Staňa.

Najväčšia zmena v tíme nastala na trénerskom poste. Po odchode Jaroslava Kentoša k reprezentačnému výberu do 21 rokov prišiel k mužom Pavol Staňo, ktorý v klube pôsobil ako asistent a videoanalytik v projekte B+U19.

Neprichádza do úplne nového prostredia

„Neprichádzam do úplne nového prostredia. Hráčov už poznám, ale kvalitu hráča a kvalitu jeho osobnosti človek spozná až v kritických momentoch. Na to, akí hráči skutočne sú, nám dá odpoveď až tréningový proces," prezradil tréner A-tímu MŠK.

Na snímke športový manažér Karol Belaník Foto: TASR/Erika Ďurčová

V novom prostredí sa neocitnú ani asistenti, kormidlo tímu bude popri Staňovi držať slovensko-talianske duo Mário Auxt a Attila Malfatti. „Realizačný tím bol doplnený ľuďmi, ktorí už v štruktúrach klubu pôsobili. Asistentmi budú Mário Auxt a Attila Malfatti," doplnil Staňo. Pri tíme zostáva aj tréner brankárov Miroslav Seman a zvyšní členovia pôvodného realizačného tímu.

Bez nových tvárí

Prípadné odchody zatiaľ nie sú na programe dňa, v kádri MŠK nepribudla ani žiadna nová tvár: „Futbal je dynamický na ihrisku aj v zákulisí. Prípadné zmeny sa vylúčiť nedajú, začíname však s kádrom, ktorý skončil jesennú časť. Doplnia ho aj noví hráči z B-mužstva," dodal Staňo.

Najväčší otáznik visel nad budúcnosťou Róberta Boženíka. Útočník MŠK sa po medializovaných problémoch objavil na prvom tréningu Staňovho tímu. „Momentálne neriešim prestup, v tejto chvíli som hráčom Žiliny, a kým som v Žiline, budem odvádzať sto percent. Zatiaľ o serióznych ponukách neviem, je to skôr otázka na vedenie klubu," reagoval na otázku o najbližších týždňoch slovenský reprezentant.

Čo s Boženíkom?

Boženíka prekvapil odchod trénera Kentoša k reprezentácii do 21 rokov, na príchod Pavla Staňa k A-tímu reagoval rodák z Terchovej pozitívne: „Ja ho poznám už trochu dlhšie, je to výborný odborník s bohatými hráčskymi skúsenosťami. Verím, že ich využije aj v trénerskej praxi. Je to navyše veľmi dobrý človek, som rád, že práve on nahradil trénera Kentoša, ktorý tu odviedol vynikajúcu robotu."

Na snímke futbalista MŠK Žilina Róbert Boženík Foto: TASR/Erika Ďurčová

Prvý prípravný zápas čaká na Žilinčanov o týždeň, 14. januára proti Podbrezovej na domácom trávniku. Ani tentokrát nebude v príprave chýbať sústredenie v Spojených arabských emirátoch. "Prvé dva týždne budú o tvrdej práci, ktorá bude prepletená taktickými vecami. Do Emirátov už pôjdeme so snahou ukázať natrénovaný herný prejav v zápasoch s náročnými súpermi," uviedol Staňo.

Ambíciou tímu do ďalšej časti sezóny je aj atraktívnejší herný prejav. „Diváci vyžadujú nasadenie, behavosť a srdce. Vždy som tvrdil, že divák odpustí chybičku krásny, ak vidí ochotu pracovať. Aj s tým ideme do prípravy," povedal žilinský tréner, ktorý načrtol aj výsledkové ambície tímu, ktorému momentálne v tabuľke patrí druhé miesto tabuľky s 10-bodovou stratou na prvé miesto: "Budeme sa snažiť udržať si aktuálnu 2. pozíciu či prípadne "poštekliť" prvý Slovan. Herný prejav by však mal ísť ruka v ruka s výsledkami, preto sa budeme snažiť oprieť ich práve o predvedenú hru."

MŠK sa v príprave stretne aj s majstrom Lotyšska či 4. tímom najvyššej súťaže v Kazachstane. Na sústredení čaká tím aj súper z Uzbekistanu či Malajzie. Generálku absolvujú "šošoni" doma proti poľskému GKS Tychy, prvý duel jarnej časti Fortuna ligy je na programe 16. februára, opäť doma, proti Zlatým Moravciam.