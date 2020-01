Ľubomíra Somodiová

Fatamorgána? Nie. Uprostred egyptskej púšte vyrástol obrovský les. Ľuďom dáva prácu a pomáha aj planéte

Odvážna spolupráca egyptských a nemeckých vedcov priniesla prvé ovocie. V strede egyptskej púšte vyrástol les.

— Foto: Wikimedia, Google Maps/Kirollos ManQrious

ISMAILIA 7. januára - Územie Egypta tvoria prevažne púšte. Navyše, kvôli procesu dezertifikácie každým rokom púšť pohltí čoraz viac úrodnej pôdy. Jedným z možných spôsobov, ako tomu predísť, je aj výsadba stromov. Tú ale do veľkej mieri komplikuje nízke percento zrážok v regióne. Inovatívny projekt, ktorý využíva odpadovú vodu na závlahu zasadených stromov, zaznamenal veľký úspech aj napriek suchu.

Nie je to fatamorgána, ale ozajstný les na púšti

Ako informuje portál Good News Network, len dve hodiny od ľudnatého hlavného mesta Káhira, neďaleko mesta Ismailia sa na rozlohe 200 hektárov rozprestiera Serapiumský les. Je domovom domácich a cudzokrajných drevín, ako sú eukalypty či mahagóny.

Zavlažovací systém. Foto: Repro foto/Joerg Boethling

Ako to funguje?

Egyptu sa podarilo dosiahnuť tento prírodný zázrak za pomoci vedcov z Technickej univerzity v Mníchove. Tajomstvo spočíva v zavlažovacom systéme, ktorý čerpá recyklovanú vodu z neďalekej čističky odpadových vôd a poskytuje stromom potrebnú výživu. Úprava vody pozostáva z dvoch fáz.

V prvej sa využívajú mechanické filtre na odstránenie nečistôt a odpadu. V druhej sa do vody pridá kyslík a mikróby, aby sa organický materiál vo vode rozložil. Vzniká tak tekutina bohatá na fosforečnany a dusík. Zmes sa podobá tej, ktorá sa nachádza v komerčných hnojivách.

Za normálnych okolností by sa táto voda na zalievanie nepoužívala. Pre vysoký obsah toxínov by mohla mladé rastliny namiesto pomoci zničiť. Baktérie vo vode by zase následne mohli potenciálne kontaminovať aj plody stromov.

„Koncentrácia toxínov je veľmi nízka, lebo ide o vodu z vidieckej oblasti, nie mestskej,“ vysvetlil pre portál DW News Hany El Kateb, ktorý stojí za myšlienkou projektu. El Kateb je rodený Egypťan a vyučuje na už spomínanej univerzite v Mníchove.

Podľa jeho slov stromy nielenže znižujú uhlíkovú stopu Egypta, ale prinášajú pre tamojších ľudí aj zamestnanie. Egypt má dvakrát toľko slnečných lúčov ako nemecká klíma. Eukalypty v tomto prosperujúcom lese rastú štyrikrát rýchlejšie ako v Nemecku.