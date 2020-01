TASR

Petržalka opäť vyhlási zbierku šatstva pre ľudí bez domova

Informuje o tom na webovej stránke.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 7. januára (TASR) - Bratislavská Petržalka chce aj tento rok pomôcť ľuďom bez domova prežiť chladné mesiace. Začiatkom budúceho týždňa preto plánuje vyhlásiť tradičnú verejnú zbierku oblečenia pre tých, ktorí nemajú vlastnú strechu nad hlavou. Informuje o tom na webovej stránke.

Ľudia bez domova sa v zimnom období potešia teplým veciam, ako sú napríklad vetrovky, zimné pulóvre, šály, rukavice, teplá spodná bielizeň, ponožky, nohavice, kabáty, deky, zimné topánky, ale tiež spacím vakom. Veci bude možné priniesť od 13. januára do 21. februára 2020, a to do Denného centra na Vyšehradskej ulici.

Centrum bude otvorené počas pracovných dní od pondelka do štvrtka popoludní, a to od 13.00 do 17.00 h. „Upozorňujeme, že pracovníčka, ktorá bude prinesené veci od ľudí preberať, neprevezme detské a letné veci," podotýka samospráva.