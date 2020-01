TASR

Dnes o 14:04 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Fortuna liga: Michalovčania s minimom zmien, v pláne aj sústredenie v Turecku

Po dlhšom čase je v pláne aj sústredenie v tureckom Beleku s troma prípravnými zápasmi.

Zimná príprava futbalového klubu MFK Zemplín Michalovce. — Foto: TASR/Roman Hanc

Michalovce 7. januára (TASR) - Zatiaľ iba s tuctom hráčov odštartovali futbalisti MFK Zemplín Michalovce spoločnú prípravu na jarnú časť sezóny 2019/2020. Tréner Jozef Majoroš už nepočíta s tromi hráčmi z jesenného kádra, podobný počet nových tvárí by mal do tímu pribudnúť v najbližších dňoch. Po dlhšom čase je v pláne aj sústredenie v tureckom Beleku s troma prípravnými zápasmi.

„Príprava bude prebiehať takmer výlučne v domácich podmienkach, s výnimkou sústredenia v Turecku, ktoré máme v pláne od 22. do 30. januára. Predtým odohráme asi dva prípravné zápasy, ďalšie tri nás čakajú na sústredení. Budú tam tímy ako Austria Viedeň, Krakov, Baku či Plovdiv a s tromi z nich si zrejme zmeriame sily. Generálka na jarnú časť Fortuna ligy bude 8. februára proti FC Košice," prezradil tréner Majoroš.

Už bez trojice legionárov

Ten nemal na úvodnom tréningu Petra Kolesára a Matúša Vojtka, ktorí sú na reprezentačnej akcii slovenskej „dvadsaťjednotky." Z podobných dôvodov chýbali aj Matúš Begala a Šimon Kozák, ktorí sú súčasťou SR 19. Práve Kozák bude jednou z nových tvárí v michalovskom tíme. Ďalšou by mohol byť španielsky ľavý obranca Alejandro Mendez Garcia.

Na snímke tréner MFK Zemplín Michalovce Jozef Majoroš. Foto: TASR/Roman Hanc

V mužstve už nefigurujú Til Mavretič, Emre Bekir a Vadim Červak. Otázne je zotrvanie trojice Pino Soler, Milan Kvocera a Dimitrios Popovits. „Predbežne sme s nimi dohodnutí na podmienkach, takže by mali u nás zotrvať," uviedol Majoroš. V kádri by už nemali nastať výrazné zmeny, hoci vedenie klubu eviduje záujem o viacerých hráčov.

„Ja som spokojný s hráčmi, ktorí sú v tíme. V jesennej časti ukázali svoju kvalitu a spravíme všetko pre to, aby sa káder stabilizoval a aby sa nové zmluvy podpisovali na dlhšie obdobie, trebárs na 1,5 roka," poznamenal tréner MFK. Michalovčania zimujú na 5. mieste Fortuna ligy, čo je najmä vzhľadom na rozpačitý vstup do sezóny mimoriadne pozitívne.

Šanca na prvú šestku

Opäť majú šancu bojovať o prvú šestku a na prahu jarnej časti si uvedomujú, že to majú vo svojich rukách. „Samozrejme, že keď sme na 5. mieste a máme reálnu šancu byť v prvej šestke, tak sa o to chceme pobiť. Čakajú nás však štyri náročné zápasy a viacerí sa chcú dostať do prvej šestky. Viaceré tímy bojujúce o šestku budú hrať medzi sebou, takže bude zaujímavé sledovať, ako sa to vyvinie," uviedol Majoroš.

Na úvodnom tréningu prišiel medzi spoluhráčov aj útočník Matej Trusa. Ten sa ešte 14. septembra vážne zranil v zápase s Trenčínom, keď ho nešetrne atakoval Cole Kpekawa. Najpesimistickejšie prognózy hovorili aj o ročnej pauze od futbalu, napokon by malo ísť o výrazne kratšiu absenciu.

Na snímke futbalisti MFK Zemplín Michalovce počas prvého zimného tréningu na umelej tráve. Foto: TASR/Roman Hanc

Optimistický Trusa

„Už môžem behať, hoci to ešte nie je také, aké si predstavujem. Som v prvom rade rád, že je to po štyroch mesiacoch také, aké to je. Už na začiatku som veril, že to nebude o tom, akú prognózu dajú lekári, ale bude to najmä o mne. Hojí sa to výborne, som aj správne nastavený, takže všetko ide ako má," uviedol Trusa.

Inkriminovaný moment si pozrel viackrát, už sa však pozerá vpred. Optimizmus do ďalšej kariéry mu dodali aj lichotivé výsledky spoluhráčov v druhej polovici jesennej časti. „Teším sa z toho. Vedel som, že tá séria úspešných výsledkov musí prísť. Stále hučím do chalanov, aby vybojovali tú prvú šestku. Už by som chcel hrať aj ja, zatiaľ to však ešte nie je možné. Môžem však povedať, že tie mesiace od futbalu mi dali veľa. Už teraz vnímam aj určité pozitíva, popracoval som trebárs na silovej stránke. Mal som viac času na rodinu, takisto som sa venoval aj učeniu, keďže som v maturitnom ročníku," poznamenal Trusa.