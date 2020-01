TASR

Dnes o 11:54 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Fortuna liga: Trnava chce prvú šestku, do prípravy naskočili Orlandič aj Molnár

S cieľom udržať postavenie v prvej šestke Fortuna ligy 2019/2020 vstúpili v utorok do zimnej prípravy futbalisti Spartaka Trnava.

Na snímke tréner FC Spartak Trnava Ricardo Chéu — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 7. januára (TASR) - S cieľom udržať postavenie v prvej šestke Fortuna ligy 2019/2020 vstúpili v utorok do zimnej prípravy futbalisti Spartaka Trnava. Portugalský tréner Ricardo Chéu mal na prvom tréningu k dispozícii vyše 20 hráčov, bol už medzi nimi aj útočník Petar Orlandič z Čiernej Hory.

Novou tvárou v spartakovskej kabíne je aj Štefan Molnár, ktorý hrával 4. ligu za Vlčany a napriek rozdielu niekoľkých líg presvedčil počas decembrovej dvojtýždňovej skúšky trénerov aj vedenie klubu a dostal profesionálnu zmluvu.

Na prvom tréningu absentovali stopér Ivan Mesík a stredopoliar Martin Gamboš, ktorí sú s reprezentáciou do 21 rokov na sústredení v Turecku. V mužstve po jeseni, po ktorej sú "andeli" v tabuľke na 6. pozícii skončili Bosniak Emir Halilovič, Brazílčan Lucas Lovat, Srb Marko Marinkovič i Rakúšan Kubilai Turk Yilmaz, na hosťovanie do FK Pohronie odišiel Kristián Mihalek. Na testy dostal pozvánku Yan Michael Yao z Pobrežia Slonoviny.

Zimná príprava prináša veľa práce na fyzičke, hráči sa však prvého ostrého tréningu neobávali. „Nie je sa čoho, už sme zabehnutí, keďže sme mali individuálne tréningové plány. Všetci sme pripravení na tvrdú robotu, ktorá nás čaká. Jeseň z mojej strany nebola úplne v poriadku, keďže tá noha nebola tak silná, aby som bol stopercentný. Ale nabral som svalovej hmoty a cítim sa lepšie," povedal kapitán Erik Grendel. "Príprava nebude dlhá. Za mesiac aj niečo je prvý ligový zápas. Ideme do Turecka, takže podmienky budú lepšie, ako keby sa trénovalo len v domácom prostredí. Pre celú šatňu aj celý Spartak je prioritou prvá šestka. Nebude to ľahké, hneď na úvod nás čaká veľké derby, ktoré musíme zvládnuť. A aj ostatné tri zápasy do konca základnej časti," dodal obranca Matúš Turňa.

Spartak vstúpil do zimnej prípravy s dvojicou nových hráčov, Orlandič - Molnár. Urasteného 29-ročného Orlandiča si vyhliadol tréner Chéu, naposledy hral v thajskej lige, no skúsenosti má aj zo Srbska, Portugalska, Číny, Malty či Izraela.

„Na Slovensku som nikdy predtým nebol, ale o Spartaku viem, že je to veľký klub a som veľmi spokojný, že tu môžem hrávať. Mojou úlohou je strieľať góly a budem sa snažiť urobiť všetko, aby naplnil očakávania a čo najviac pomohol tímu. Verím, že spolu budeme silnejší," povedal pre klubový web Orlandič. "Patrí do skupiny skúsenejších útočníkov inej typológie akou aktuálne disponujeme. Kvôli administratívnej chybe mu nevyšlo jeho posledné pôsobisko, a aj preto nás na neho upozornil tréner Chéu, ktorý ho chcel vo svojom tíme. Spravili sme pre transfer maximum a dnes je Petar naším hráčom. Veríme, že svoje kvality ukáže na ihrisku," povedal športový riaditeľ Andrej Kostolanský.

Trnava má v pláne odohrať šesť prípravných zápasov. Začne proti českým prvoligistom Zlínom a Olomoucom, hrať sa bude vždy v Senci. Potom mužstvo odletí na herné sústredenie do Turecka. V Beleku si zahrá proti rumunskému FC Botosani, ukrajinskému Olimpiku Doneck aj ruskému FC Soči. Generálkou na prvý jarný ligový derby zápas so Slovanom bude konfrontácia s Baníkom Ostrava.