Klaudia Fiolová

Dnes o 14:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Russel Crowe si neprišiel prevziať Zlatý Glóbus. Zostal v Austrálii, aby pomáhal hasiť požiare

Pre ocenenie si síce neprišiel osobne, no svetu poslal dôležitý odkaz.

SYDNEY 7. januára - Uznávaný herec Russell Crowe môže ísť mnohým príkladom. Rozsiahle požiare, ktoré ničia územie Austrálie, mu nie sú ľahostajné. Kým známe tváre podporujú hasičov a dobrovoľníkov finančnými čiastkami, Russel zostal doma, aby ochránil svoju rodinu. On sám sa síce narodil na Novom Zélande, ale väčšinu svojho života prežil práve v Austrálii, kde má aj svojich blízkych a rodinu. Nezúčastnil sa ani prestížnej udalosti, na ktorej získal ocenenie Zlatý Glóbus za jeho skvelý herecký výkon v televíznom miniseriáli The Loudest Voice.

Herec zdôrazňuje, že to čo sa deje v Austrálii, majú na svedomí klimatické zmeny

Namiesto herca sa na pódiu objavili jeho kolegyne Jennifer Aniston a Reese Witherspoon, ktoré za neho prevzali ocenenie. Russell si však pripravil reč, ktorú za neho herečky prečítali. Jeho príhovor bol zameraný najmä na klimatické zmeny a na to, aké devastačné účinky majú na našu planétu. „Čo sa deje teraz v Austrálii majú na svedomí klimatické zmeny. Musíme počúvať vedcov a konať podľa ich odporúčaní. Keď sa budeme riadiť podľa toho, jedine vtedy budeme mať budúcnosť," odkazuje herec v liste.

Herec poslal do sveta silný odkaz

Kým jeho hereckí kolegovia sa zúčastnili ceremoniálu, on sám sa rozhodol, že bude pomáhať vlastnými rukami. Ide predsa o jeho krajinu, v ktorej aj on žije so svojou rodinou. Najmenej 25 ľudí už zahynulo od začiatku požiarov, ktoré po prvý raz vypukli ešte v septembri roku 2019. Russell zavesil na svoj Twitter video, v ktorom vysvetľuje, čo všetko sa nachádza v požiarnom aute a čo je potrebné na pomoc. Na konci snímky je vidno aj jeho ocenenie, ktoré leží na mieste spolujazdca. V komentári nad videom sa poďakoval porote, ktorá udeľuje ceny a aj jeho skvelým kolegom, ktorí sa podielali na vzniku seriálu. Ako uvádza portál BBC, aj hercov domov bol poškodený v dôsledku rozsiahlych požiarov.