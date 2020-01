TASR

MacKinnon, Scheifele a Werenski sa stali hráčmi týždňa v NHL

Hráčmi týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali útočník Colorada Nathan MacKinnon, center Winnipegu Mark Scheifele a obranca Columbusu Zach Werenski.

Nathan MacKinnon — Foto: TASR/AP

New York 6. januára (TASR) - Hráčmi týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali útočník Colorada Nathan MacKinnon, center Winnipegu Mark Scheifele a obranca Columbusu Zach Werenski. MacKinnon nazbieral v troch zápasoch osem bodov za tri góly a päť asistencií. Avalanche pomohol k dvom víťazstvám a k udržaniu druhého miesta v Centrálnej divízii.

Scheifele si rovnako ako MacKinnon pripísal v sledovanom období osem kanadských bodov (3+5). Najviac sa mu darilo vo víťaznom súboji Jets s Coloradom, v ktorom si vylepšil štatistiky o štyri body (1+3).

Werenski strelil päť z ôsmich gólov Blue Jackets a postaral sa o to, že tím z Ohia sa priblížil na tri body k druhej voľnej karte do play off vo Východnej konferencii. Informoval o tom oficiálny web profiligy.