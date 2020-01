TASR

Fortuna liga: Slovan začal prípravu už bez Guzmicsa, v A-tíme aj dorastenec Lichý

Futbalisti Slovana Bratislava odštartovali v pondelok zimnú prípravu na jarnú časť sezóny Fortuna ligy.

Bratislava 6. januára (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava odštartovali v pondelok zimnú prípravu na jarnú časť sezóny Fortuna ligy. Káder „belasých" zatiaľ zostáva pokope s výnimkou už avizovaného odchodu Richárda Guzmicsa. Naopak, s A-tímom začal trénovať dorastenec Filip Lichý. Informovala oficiálna stránka klubu.

Hráčov Slovana čaká počas úvodných dní prípravy fyzické testovanie a aj niekoľko tréningových jednotiek v domácich podmienkach. V sobotu napoludnie odletí výprava do tureckého Beleku na mesačné sústredenie.

Už bez obrancu Guzmicsa

„Dnes sme absolvovali vstupný tréning, chalani sa rozcvičili a trochu si medzi sebou zahrali. Na najbližšie dva – tri dni máme naplánované dôkladné fyzické testovanie a niekoľko tréningov. Fyzické testy nám prinesú určité čísla a údaje, aby sme vedeli, ako hráčov zaťažiť tak, aby sme boli stále lepší a lepší. V sobotu odlietame do Turecka, kde sa už začne taká klasická, dobrá zimná príprava," uviedol pre web klubu tréner Ján Kozák ml.

Slovan eviduje v zimnom prestupovom období vysoký záujem o kľúčových hráčov vrátane Andraža Šporara. S mužstvom už nepokračuje obranca Guzmics, ktorému sa skončila zmluva. Do pondelňajšieho tréningu zasiahol mladík Lichý i ďalší mladí hráči Denis Potoma a Martin Trnovský.

„Niektorých hráčov trápia choroby, inak sme však začali prípravu v pôvodnom zložení. Do nového roka prajem všetkým najmä zdravie. Pretože keď je človek zdravý, môže si plniť svoje sny a môže ísť všetko tak, ako by sme chceli. Ak budeme zdraví, tak verím, že zažijeme minimálne rovnako úspešný rok ako bol ten minulý," povedal Kozák ml.

Chcú vyhrať všetky zápasy

„Štart zimnej prípravy je vždy špeciálny. V tíme sme spolu takmer každý deň, čiže sme ako rodina. Cez pauzu sme sa nevideli viac než tri týždne, no mne to prišlo ako rok. Je skvelé opäť sa stretnúť s chalanmi a znovu robiť na tréningoch veci, ktoré milujeme. Oddych padol vhod, ale po krátkom čase mi už začal chýbať futbal. Som rád, že opäť začíname „makať"," vyhlásil Myenty Abena, ktorý tiež adresoval svoje prianie do nového roka. „Chceme vyhrať všetky zápasy v lige i v domácom pohári. Už síce nebudeme hrať Európsku ligu, no máme veľkú motiváciu dosiahnuť double. Tak poďme na to!"

Na zraze sa objavili aj rekonvalescenti Aleksandar Čavrič a David Strelec, ktorí vynechali záver jesennej časti. Pre Strelca neboli vianočné sviatky o oddychu, keďže pokračoval v procese rekonvalescencie po zranení.

„Veľa som cvičil vrch tela i nohy, venoval som sa aj celkovej mobilite a samozrejme som behal. Pred dvomi dňami som si vyskúšal aj loptu a bolo to fajn. Zažil som také športové sviatky, ale bolo dôležité "makať" aj cez Vianoce, aby som už na sústredení v Turecku mohol trénovať na sto percent a bez obmedzení. Cítim sa dobre a teším sa, že som sa dnes opäť stretol so spoluhráčmi," povedal.