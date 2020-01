TASR

Fortuna Liga :V Senici riešia investora. Podľa trénera by bola škoda, ak by sa to rozpadlo

Na snímke tréner FK Senica Michal Ščasný — Foto: TASR/Martin Palkovič

Senica 6. januára (TASR) - Futbalisti FK Senica absolvujú zimnú prípravu na jarnú časť Fortuna ligy 2019/2020 v domácich podmienkach. Zverencom trénera Michala Ščasného patrí v tabuľke po jeseni 9. miesto s náskokom piatich bodov na posledné FK Pohronie a so štvorbodovou stratou na prvú šestku.

Na pondelňajšom zraze sa hlavnému trénerovi hlásil oklieštený káder. „Dnes nás bolo dvanásť hráčov plus dvaja brankári s tým, že zajtra sa pripoja ešte dvaja dorastenci. Postupne sa budú vracať ďalší hráči, v stredu Klapan, neskôr aj Denis Baumgartner, ktorý je s dvadsaťjednotkou. Odišli Bonsu a Ramirez do Caracasu, Castaneda odišiel do Šeriffu Tiraspoľ a El Moudane išiel do Maroka," povedal pre TASR hlavný kormidelník Senice.

Na rozdiel od uplynulých sezón bude tohtoročná zimná príprava Záhorákov prebiehať v domácich podmienkach. Pred štartom prvého jarného kola malo čakať na FK päť prípravných zápasov, podobne ako aj počas letnej prípravy. Vypadla ale Austria Viedeň, v generálke na jarnú časť ligy by Senica mala hrať s Rapidom Viedeň.

„V príprave nám vypadla Austria Viedeň, ktorá si vraj zohnala sponzora a v tom termíne idú na sústredenie. Takže v tom termíne nemáme súpera a zháňame niekoho iného. Generálku budeme mať s Rapidom Viedeň," vysvetlil Ščasný.

V klube ale aktuálne riešia otázku nového investora, keďže ten doterajší avizoval utiahnutie finančných kohútikov. „Musíme najmä zastabilizovať káder, keďže terajší majiteľ avizoval, že už nebude investovať toľko do Senice. Takže by sme to nejakým spôsobom chceli dohrať. Otázka je, či sa podarí zohnať nového investora, inak by mohol nastať veľký problém s odlivom hráčov. Ak sa vyrieši nový investor, cieľom bude určite prvá šestka s tým, že zostane tento káder, ktorý je a prípadne sa doplní. Alebo to dopadne tak, že nový investor nebude a bude to čisto o záchranu s mladými hráčmi. Bola by škoda, ak by mali odísť všetci hráči. Tí urobili obrovský progres, naozaj by mrzelo, ak by sa to malo rozpadnúť," dodal český kouč.