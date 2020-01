TASR

Dnes o 11:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Nezabudnuteľný majster grimás: Charizmatického Rowana Atkinsona preslávil Mr. Bean

V pondelok 6. januára sa uznávaný komik Rowan Atkinson dožíva 65 rokov.

Rowan Atkinson sa preslávil najmä ako Mr. Bean — Foto: TASR/AP

Consett/Bratislava 5. januára (TASR) – Britský herec Rowan Atkinson sa preslávil postavou Mrs. Beana. Najlepšia komédia v komerčných televíziách v 90. rokoch sa predala do viac ako 240 krajín. Film Mrs. Bean sa stal tretím najúspešnejším komerčným britským filmom vôbec. V pondelok 6. januára sa uznávaný komik Rowan Atkinson dožíva 65 rokov.

Rowan Sebastian Atkinson sa narodil 6. januára 1955 v anglickom Consette. Už ako malý chlapec vedel rozosmievať rodičov a kamarátov v škole. Bol technicky nadaný, nad hereckou kariérou sa v mladom veku nezamýšľal.

Prekonal koktanie a všetkých zabavil

Začiatkom roku 1976 sa stretla skupina mladých študentov z Oxfordu, kde študoval. Jeden z nich Richard Curtis si všimol dosť zvláštneho Atkinsona, doktoranda z elektrotechniky, ktorý sa vždy objavil, ale nedokázal vysloviť jediné slovo.

Britský herec Rowan Atkinson Foto: TASR/AP

Na záverečnom stretnutí sa ten tichý študent postavil a prekonal koktanie. „Urobil monológ o šoférovaní, nasledovaný tým, čo stále robí, kde napodobňuje a zároveň rozpráva. Bol to čistý génius," dodal Curtis na adresu Atkinsona.

Prvým úspechom seriál Čierna zmija

Po skončení štúdia na Oxforde sa budúci herec začal najskôr venovať písaniu krátkych scenárov prevažne komediálneho charakteru, čo mu otvorilo cestu do televízie. V roku 1979 napísal pre televíziu BBC seriál Not The Nine O"Clock News (Žiadne správy o deviatej, 1979-1982), ktorý režíroval John Lloyd.

V ňom sa prvýkrát postavil pred kameru. Jeho prvotina sa stala jednou z najobľúbenejších relácií roka a Atkinsonovi vyniesla ocenenie British Academy Award. Úloha v seriáli ho spopularizovala už ako herca. Neskôr napísal komediálny seriál The Black Adder (Čierna zmija, 1983), pod réžiu ktorého sa podpísal Martin Shardlow.

Séria sa dočkala vďaka diváckej obľube ďalších pokračovaní. Svoju rolu zvládol Atkinson vo veľkom štýle. Prvý raz sa objavil po boku takých hviezd ako Sean Connery a Kim Basinger v bondovke Never Say Never Again (Nikdy nehovor nikdy,1983) v réžii Irvina Kershnera.

Prelomový Mr. Bean

Vďaka svojmu komediálnemu talentu bol Rowan Atkinson obsadený do svojej najznámejšej role, ktorou bola postava Mrs. Beana, vlastníka zeleného Mini Coopera a plyšového medvedíka menom Teddy, ktorý nemá žiadnych priateľov a privoláva na seba len samé katastrofy. Táto úloha mu priniesla nevídanú popularitu.

Pod menom Mr. Bean napísal neskôr Atkinson knihu, akýsi Beanov diár. Vyhľadávaný herec si zahral aj v komédii Four Weddings and a Funeral (Štyri svadby a jeden pohreb, 1994) v réžii Mikea Newella.

Filmové spracovanie

V roku 1997 prišiel čas, kedy sa producenti rozhodli previesť Mr. Beana na strieborné plátno v podobe celovečerného filmu Mr. Bean: Najväčšia filmová katastrofa (1997) v réžii Mela Smitha.

Rowan Atkinson prichádza na špeciálne premietanie filmu Johnny English Strikes Again (Johnny English znova zasahuje) Foto: TASR/AP

„Keď vyšiel film v roku 1997, hral som Beana v televízii šesť alebo sedem rokov a to už bolo pre mňa dosť dlho. Teraz začínam uvažovať o tom, že urobím ďalší film. Rád ho hrám. Považujem ho za absolútne fascinujúceho. Je to taký fantastický únik, aby ste mohli hrať postavu tak úplne nepríjemnú a pomstychtivú," poznamenal Atkinson.

V krátkom čase ho obsadili aj do hlavnej postavy vo filme Blackadder Back and Forth (Bestián: Vpred späť len krok! 1999), v ktorom Lord Edmund Bestián (Rowan Atkinson) a Baldrick (Tony Robinson) testujú svoj stroj času.

Svoje filmy nepozerá

Britský komik Rowan Atkinson nepozerá svoje vlastné filmy. Herec známy najmä ako Mr. Bean v rozhovore pre tlačovú agentúru DPA povedal, že nepatrí medzi fanúšikov filmov, v ktorých hral. „Práve preto sa snažím vyhnúť sledovaniu svojich filmov po ich vydaní," povedal Atkinson.

Pri filmovej novinke však urobil výnimku a pozrel si ju. Ide o film Davida Kerra Johnny English Strikes Again (Johnny English znovu zasahuje, 2018), v ktorom je Spojené kráľovstvo v nebezpečenstve, pretože v dôsledku narušenia bezpečnosti v MI7 zostáva každý agent v teréne identifikovaný a odhalený. Jedinou možnosťou, kde nájsť spásu je obrátiť sa na Johny Englisha v podaní nenapodobiteľného Atkinsona.

Rád si dopraje pauzu

Rowan Atkinson je známy tým, že si medzi jednotlivými kapitolami svojich filmových pokračovaní rád dopraje dlhšiu pauzu. Ako Johnny English sa tak vracia po siedmych rokoch.

„Vždy je lepšie chvíľu počkať, aby filmová séria nezačala pôsobiť unavene. A keď sa potom začnete pýtať, prečo to znovu neskúsiť, tak nastáva tá pravá chvíľa," hovorí Atkinson, ktorý bol v tomto prípade veľmi aktívny aj ako spoluscenárista.

Zdroj: www.csfd.cz