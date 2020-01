TASR

Dnes o 07:03 čítanie na minútu 0 zdieľaní NBA: Lakers zvíťazili nad Detroitom, LeBron James s 90. triple-double v kariére

Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v zápase NBA na domácej palubovke nad Detroitom 106:99.

LeBron James počas svojho tradičného predzápasového rituálu — Foto: TASR/AP

New York 6. januára (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v zápase NBA na domácej palubovke nad Detroitom 106:99. Prispel k tomu LeBron James 21 bodmi, 14 doskokmi a 11 asistenciami. Bol to pre neho už 90. triple-double v kariére, deviaty v tejto sezóne. Jamesovi výborne sekundoval aj Anthony Davis s 24 bodmi, ku ktorým pridal 11 doskokov.

„Dnes sme omnoho lepšie bránili. V predchádzajúcom zápase proti New Orleans to nebolo ideálne, inkasovali sme zbytočne veľa bodov. V ďalšom priebehu sezóny si to nemôžeme dovoliť, aj preto sme na tom poriadne zapracovali," citoval portál espn.com Davisa. Lakers zaznamenali piate víťazstvo za sebou.

V Staples Center zvíťazili aj hráči Los Angeles Clippers, ktorí zdolali New York Knicks 135:132. Domáci Montrezl Harrell, Paul George a Lou Williams sa zapísali do histórie Clippers ako prvé trio spoluhráčov, ktoré v jednom zápase predviedlo tridsať a viac bodové výkony.

Harrell konto súpera zaťažil 34 bodmi a George a Williams pridali 32 bodov. Williams a Harrell sa v NBA stali prvými spoluhráčmi od sezóny 1970/1971, ktorí dali aspoň 30 bodov z pozície náhradníkov. „Tvoriť históriu je skvelé, niekto sa o to postarať musí," povedal tréner víťazov Doc Rivers.