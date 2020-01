TASR

Včera o 22:30 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Danko na 21. januára zvolal schôdzu parlamentu. Bude sa riešiť aj Irak

Oznámil to hovorca šéfa parlamentu Tomáš Kostelník.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 5. januára (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) zvolá ďalšiu schôdzu NR SR na 21. januára. Oznámil to hovorca šéfa parlamentu Tomáš Kostelník.

Potvrdil to, čo Danko avizoval ešte pred Vianocami, že do programu schôdze zaradí zákon o pozemkových úpravách vetovaný prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, takisto všetky body, ktoré boli presunuté z predchádzajúcej riadnej schôdze a pre ktoré opozícia na začiatku decembra minulého roka iniciovala aj mimoriadnu schôdzu. „Zaradím tam všetky, aj opozičné zákony. To je moja povinnosť," vysvetlil Danko.

Predseda parlamentu zároveň oznámil, že do programu zaradí aj návrh uznesenia NR SR k Iraku. V sobotu (4. 1.) avizoval, že navrhne uznesenie parlamentu deklarujúce odsúdenie piatkového (3. 1.) amerického útoku v Bagdade, pri ktorom bol zabitý iránsky generál Kásem Solejmání. Podľa Danka ide jednoznačne o porušenie medzinárodného práva i ohrozenie svetového mieru.

Z programu poslednej schôdze parlamentu na návrh predsedu Smeru-SD Roberta Fica presunuli niekoľko bodov, boli to prevažne opozičné návrhy zákonov. Argumentoval tým, že na schôdzi je potrebné nechať dostatočný priestor na prerokovanie štátneho rozpočtu.

Opozícia tvrdí, že tak boli porušené jej demokratické práva na predkladanie a prerokovanie ich návrhov. Iniciovali preto mimoriadnu schôdzu, jej program však plénum na začiatku decembra nepodporilo.