Francúz Noël vyhral slalom v Záhrebe a je na čele poradia disciplíny

Slovenský reprezentant Adam Žampa nedokončil prvé kolo.

Na snímke uprostred Francúz Clément Noël vyhral slalom Svetového pohára v chorvátskom Záhrebe. Druhý skončil Švajčiar Ramon Zenhäusern (vľavo), tretí Talian Alex Vinatzer (vpravo). — Foto: TASR/AP

Záhreb 5. januára (TASR) - Francúzsky lyžiar Clément Noël sa stal víťazom nedeľného slalomu Svetového pohára v chorvátskom Záhrebe. Na druhé miesto odsunul po prvom kole vedúceho Švajčiara Ramona Zenhäuserna, ktorého zdolal o sedem stotín sekundy. Tretiu priečku si vyjazdil Talian Alex Vinatzer (+0,29 s). Slovenský reprezentant Adam Žampa nedokončil prvé kolo.

Pre dvadsaťdvaročného Noëla to bolo štvrté víťazstvo v SP, všetky dosiahol v slalome. Na konte má aj dve druhé miesta. Po prvom kole figuroval na štvrtej priečke s mankom 0,27 sekundy na Zenhäuserna. Pred ním figurovali ešte Rakúšan Michael Matt a tretí Nemec Linus Strasser.

Žampa nezvládol kľúčovú bránku a 1. kolo nedokončil

V 1. kole štartoval aj Adam Žampa, no nezvládol kľúčovú bránku na terénnej vlne medzi prvým a druhým medzičasom, ktorá robila obrovské problémy aj viacerým favoritom, a jazdu nedokončil. Po chybe na nej nabrali výrazné manko aj členovia elitnej žrebovanej sedmičky Alexis Pinturault, Henrik Kristoffersen či Daniel Yule.

Na snímke slovenský lyžiar Adam Žampa s číslom 37 nedokončil prvé kolo Foto: TASR/Martin Baumann

V 2. kole, už pod umelým osvetlením, viedol dlho Belgičan Armand Marchant, ktorý predviedol najrýchlejšiu jazdu a nakoniec sa prebojoval z 20. až na piate miesto, dosiahol tak najvýraznejší výsledok v kariére v SP. Po ňom sa usadil na čele Vinatzer, ktorého vystriedal víťaz Noël.

Výborné preteky pred skvelým publikom

Posledný na štarte Zenhäusern si držal po prvom medzičase náskok z 1. kola, no v strednej časti stratil a do cieľa nakoniec prišiel s mankom sedem stotín. Pinturault finišoval deviaty, Kristoffersen ešte o desať priečok nižšie.

„Dnes to boli výborné preteky pred skvelým publikom. Lepší štart do roku 2020 som si ani nemohol želať. Toto víťazstvo mi veľmi pomohlo a myslím si, že to môže byť vzpruha do ďalšieho priebehu sezóny," povedal víťaz v prvom televíznom rozhovore.

Noël sa vďaka triumfu posunul na čelo poradia SP v slalome, nazbieral 180 bodov, o päť viac ako druhý Švéd Andre Myhrer, ktorý v nedeľu obsadil štvrté miesto. Na čele celkového poradia je Nór Aleksander Aamodt Kilde s 474 bodmi, druhý je Talian Dominik Paris (454 b), tretí Pinturault (430).