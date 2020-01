TASR

Dnes o 17:50 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Tipsport Liga: Liptovský Mikuláš angažoval ruského útočníka Nikulina

Informovala o tom oficiálna klubová stránka.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Branislav Račko

Liptovský Mikuláš 5. januára (TASR) - Tipsportligový hokejový klub MHk 32 Liptovský Mikuláš angažoval 34-ročného ruského útočníka Alexandra Nikulina. Skúsený center by mal na Liptove pôsobiť do konca sezóny 2019/2020. Informovala o tom oficiálna klubová stránka.

„Veríme, že nám pomôže zabojovať o náš cieľ - postúpiť do boja o play off. Verím, že ukáže svoje kvality a pomôže našim mladým hráčom svojimi skúsenosťami. Robíme všetko pre to, aby mohol nastúpiť už v pondelok v Michalovciach, ale keďže je štátny sviatok, uvidíme či sa nám to podarí. V domácom zápase so Slovanom Bratislava pred televíznymi kamerami už ale bude trénerom určite k dispozícii. Prišiel síce do Mikuláša iba tesne pred zápasom s Banskou Bystricou, ktorý si pozrel, zoznámil sa s trénermi a zázemím, ale verím, že bez problémov sa adaptuje a od prvého zápasu bude pre nás prínosom," uviedol generálny manažér Milan Čanky.

Nikulin strávil takmer celú doterajšiu kariéru v Rusku, výnimkou boli iba dve sezóny v rokoch 2007-2009, keď pôsobil v zámorí. V roku 2004 ho zo 122. miesta draftoval klub Ottawa Senators, za ktorý odohral v NHL 2 zápasy. Jeden duel v najprestížnejšej súťaži odohral za Phoenix Coyotes.

V roku 2009 sa vrátil do Ruska a v Kontinentálnej hokejovej lige následne odohral 469 zápasov, v ktorých získal 182 kanadských bodov za 54 gólov a 128 asistencií. V ročníku 2018/2019 pôsobil v Podoľsku, v 54 zápasoch mal bilanciu 3 góly a 14 asistencií.