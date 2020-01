TASR

Dnes o 15:03 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Nórska bežkyňa na lyžiach Johaugová tretíkrát vyhrala Tour de Ski

Nórska bežkyňa na lyžiach Therese Johaugová vyhrala tretíkrát v kariére Tour de Ski.

Therese Johaugová, archívna snímka — Foto: TASR/AP

Val di Fiemme 5. januára (TASR) - Nórska bežkyňa na lyžiach Therese Johaugová vyhrala tretíkrát v kariére Tour de Ski, keď triumfovala v záverečnej nedeľňajšej etape na 10 km voľnou technikou s hromadným štartom.

Johaugová zaútočila v záverečnom stúpaní na Alpe Cermis a vytvorila si náskok pred hlavným polom, ktorý si udržala až do cieľa. Do neho prišla v čase 34:21,6 minút. Na druhom mieste finišovala jej krajanka Hedi Wengová s mankom 50,3 sekúnd. Nórsku dominanciu podčiarkla obhajkyňa celkovej trofeje TdS Ingvild Flugstad Östbergová, ktorá obsadila tretie miesto so stratou 54,5 s.

Tridsaťjedenročná Johaugová triumfovala na prestížnom podujatí aj v rokoch 2014 a 2016, pre Nórsko získala siedme víťazstvo v sérii. Druhá v celkovom poradí bola rovnako ako vlani Ruska Natalia Neprjajevová s mankom 1:11,1 min, tretia finišovala Östbergová (+1:17,5 min).

Záverečná 7. etapa tradične zahŕňala výstup na zjazdovku, no premiérovo v histórii Tour de Ski sa neštartovalo Gundersenovou metódou, ale hromadne.