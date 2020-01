TASR

Tréner dvadsaťjednotky Kentoš chce v Turecku spoznať hráčov a budovať korektné vzťahy

Jaroslav Kentoš — Foto: TASR/Roman Hanc

Senec 5. januára (TASR) - Nový tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš hodlá využiť januárové herné sústredenie v Turecku na čo najlepšie spoznanie hráčov. V 23-člennom kádri pre dva zápasy v Beleku figurujú len futbalisti zo slovenských klubov, keďže nejde o oficiálny asociačný termín.

Kentoš na poste nahradil Adriana Guľu, ktorý sa stal trénerom českej Viktorie Plzeň. „Cítim sa fajn, aj keď december 2019 bol dosť náročný na organizáciu. Chlapcom som zaželal všetko dobré do roku 2020 a bol by som rád, ak by sme vytvorili korektnú partiu s výbornými vzťahmi. Chcem nadviazať na prácu, ktorá bola urobená doteraz," povedal Kentoš na nedeľnom zraze v Senci.

Slováci do 21 rokov odohrajú počas kempu dve prípravné stretnutia. Na prvý zápas nastúpia proti tureckému druholigistovi, v druhom stretnutí si 12. januára 2020 o 15.00 SEČ (o 17.00 h miestneho času) zmerajú sily s rovesníkmi z Dánska. Bývalý kouč MŠK Žilina má pred kempom jasne vytýčené plány.

„Odohráme dva prípravné zápasy. Prvý s tureckým druholigistom Istanbulosporom. Vrchol sústredenia bude zápas s dánskou dvadsaťjednotkou. Je to pre mňa fáza skúšania a chcem chalanov poriadne spoznať. Nie je to ale oficiálny asociačný termín a niektoré kluby hráčov neuvoľnili. Chcem spoznať aj členov realizačného tímu a koncepčnou prácou vytvoriť silný tím. Využijeme každú tréningovú jednotku a každý zápas, aby sme boli lepší," povedal.

Mladí Slováci nemajú najlepšie rozohranú kvalifikáciu ME 2021. Kentoš nad tímom palicu neláme. „Budem sa sústrediť len na dva najbližšie zápasy v Turecku a potom na marcovú kvalifikáciu s Gruzínskom a Lichtenštajnskom. Až keď ich zvládneme, môžeme uvažovať čo bude ďalej," dodal.

V Senci sa v nedeľu zišiel kompletný tím, za kabínu dostal pred médiami priestor aj stredopoliar FK Senica Denis Baumgartner. „Trénera som osobne nepoznal, verím, že spolupráca bude v poriadku a všetci sa spoznáme. Veľmi sa na spoluprácu teším. Myslím si, že bude pokračovať v robote trénera Guľu a zopakujem, že naozaj sa teším na reprezentáciu. Hrať v nej je česť, budem sa snažiť čo najlepšie pracovať a každý z nás sa bude chcieť pred novým trénerom ukázať. Kvalifikácia je pre nás zamotaná, ale nič nie je stratené. V Turecku sa budeme spoznávať a určite už riešiť aj viaceré veci do budúcna. Sme plní očakávania," vyjadril sa Baumgartner.