Dnes o 17:07 čítanie na minútu 0 zdieľaní Fantastická Petra Vlhová! Vyhrala slalom v Záhrebe a stala sa snehovou kráľovnou

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová zvíťazila v sobotňajšom slalome Svetového pohára v chorvátskom Záhrebe.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová po triumfe v slalome v Záhrebe — Foto: TASR/Martin Baumann

ZÁHREB 4. januára - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová zvíťazila v sobotňajšom slalome Svetového pohára v chorvátskom Záhrebe a 11. triumfom vo Svetovom pohári v kariére získala Trofej snehovej kráľovnej.

Vlhová si vypracovala komfortný náskok pred súperkami už v 1. kole. Slovenka odštartovala s jednotkou a aj bez porovnávacích medzičasov si udržala dynamiku jazdy na celej dlhej trati, ktorú zvládla za 57,25 s. Nastavila tak samostatné parametre kola, ku ktorým sa nepriblížila žiadna súperka.

Zľava: Mikaela Shiffrinová, Petra Vlhová a Katharina Liensbergerová Foto: TASR/Martin Baumann

Nedokázala to ani Shiffrinová, ktorej medzi prvým a druhým medzičasom podkĺzla lyža a mala čo robiť, aby chybu ustála. Síce pokračovala ďalej, ale jej strata narástla na 1,16 s. Menšie ako dvojsekundové manko na Vlhovú mali iba Shiffrinová, Švajčiarka Wendy Holdenerová (+1,81 s) a Rakúšanka Katharina Liensbergerová (+1,99 s).

Skvelý výkon potvrdila aj v druhom kole

V 2. kole, už pod umelým osvetlením, predviedla výbornú jazdu Shiffrinová, ktorá išla čisto a rýchlo a do cieľa prišla s veľkým náskokom 2,18 s pred dovtedy vedúcou Liensbergerovou. Hodila tak rukavicu Vlhovej, ktorá ju zodvihla a aj ona išla naplno.

Petra Vlhová v prvom kole Svetového pohára v slalome žien v Záhrebe Foto: TASR/Martin Baumann

Napriek miernemu zaváhaniu medzi druhým a tretím medzičasom dosiahla opäť najlepší čas a Shiffrinovú zdolala celkovo o 1,31 sekundy. Vlhová tak nadviazala na triumf svojej krajanky Veroniky Velez-Zuzulovej, ktorá sa tešila z víťazstva v Záhrebe v roku 2017, čo bol jej posledný triumf v SP v kariére.

Celkovo to bolo jej jubilejné 30. pódium v kariére. „Cítim sa úžasne, konečne som vyhrala a konečne som zdolala Mikaelu. Aj keď veľa ľudí neverí, že sa ju dá zdolať, tak sa to dá a aj o vyše sekundu. Dnes som sa cítila od rána úžasne a vyšli mi obe jazdy, najmä tá druhá. Robila som, čo mi povedal tréner, že nemám pozerať na náskok 1,16 s a ísť naplno. Teší ma, že je tu toľko Slovákov, mám tu priateľa a rodinu a je super pred nimi vyhrať. Veľmi sa teším, vždy bol môj sen vyhrať v Záhrebe a vo Flachau, pretože tieto slalomy sú také špeciálne. Som rada, že sa mi to dnes podarilo," povedala pre RTVS Vlhová, ktorá venovala triumf svojmu servismanovi Pierluigimu Parravicinimu, ktorý sa tento týždeň zranil.