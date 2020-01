TASR

Dnes o 14:35 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Bayern opäť zalovil medzi brankármi Schalke, po tejto sezóne príde Nübel

Nemecký futbalový šampión Bayern Mníchov získal pre budúcu sezónu Alexandra Nübela.

Brankár Schalke 04 Alexander Nübel nebezpečne fauluje Mijata Gačinoviča z Eintrachtu Frankfurt — Foto: TASR/dpa

Mníchov 4. januára (TASR) - Nemecký futbalový šampión Bayern Mníchov získal pre budúcu sezónu Alexandra Nübela. Dvadsaťtriročný brankár má do 30. júna zmluvu so Schalke 04 Gelsenkirchen, po jej vypršaní zamieri k Bavorom.

Mníchovčania to oznámili v sobotu, prestup potvrdilo i Schalke. Podľa agentúry DPA Nübel podpísal kontrakt na päť rokov. Nübel by mal v Bayerne nahradiť Manuela Neuera. Tridsaťtriročný brankár prišiel do Mníchova rovnako zo Schalke v roku 2011 za 30 miliónov eur.