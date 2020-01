TASR

Dnes o 10:11 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Ochotníci v Kurime uviedli premiéru hry Keď mesiačik svietil

Dedinské divadlo v Kurime v okrese Bardejov po 20 rokoch znovu uvádza premiéru veselohry Keď mesiačik svietil.

Dedinské ochotnícke divadlo v obci Kurima — Foto: TASR/Milan Kapusta

Kurima 4. januára (TASR) – Dedinské divadlo v Kurime v okrese Bardejov po 20 rokoch znovu uvádza premiéru veselohry Keď mesiačik svietil. Prvé predstavenie tu odohrali v 20. rokoch minulého storočia, pravidelne sa však začalo hrať od roku 1930. Hovorí sa, že v každej tamojšej rodine bol niekto, kto aspoň raz účinkoval v nejakej divadelnej hre.

Prvá premiéra sa koná každý rok na sviatok sv. Štefana (26. 12.), keď sa otvorí opona na javisku tamojšieho kultúrneho domu a ochotníkov víta zaplnené hľadisko. Druhá premiéra býva na Troch kráľov (6. 1.). Silná divadelná tradícia v tejto šarišskej dedine je hlboko zakorenená v jej obyvateľoch.

Generačná výmena ochotníkov

„Tento rok sme boli svedkami úplnej generačnej výmeny ochotníkov. Na javisku sa predstavilo 11 hercov vo veku od 17 do 23 rokov. Je to skutočne nádherný pocit, keď viete, že v hľadisku sú rodičia alebo starí rodičia, ktorí sa prišli pozrieť na svojich nasledovníkov, zabávajú sa a tlieskajú," hovorí terajšia režisérka ochotníkov Dana Lastivková.

Dedinské ochotnícke divadlo v obci Kurima, okres Bardejov Foto: TASR/Milan Kapusta

V hľadisku sedel aj úradujúci starosta Ján Bartoš, ktorý pred rokmi stvárnil jednu z postáv v tejto hre a prišiel porovnať, kto je lepší herec. Vedľa neho tlieskali svojim trom vnúčatám manželia Marta a Tomáš Mihókovci, ktorí kedysi v divadielku hrávali alebo režírovali.

„Som nadšená a pyšná. Verím, že divadlo v našej dedine nezanikne. Tieto predstavenia zostávajú navždy v našich ľuďoch, pripomínajú im ich predkov a históriu rodnej obce. Pred pár rokmi sme uviedli premiéru hry Vitaj doma. Silná téma vysťahovalectva, ktoré sa v minulom storočí dotklo hádam každej rodiny v tejto obci, upútala divákov. V tomto predstavení sa spojili ochotníci s folklórnou skupinou Kurimjan. Bolo to veľmi emotívne, v nejednom oku sa leskli slzy," konštatovala Mihóková.

Úspešné najmä komédie z dedinského prostredia

Podľa slov súčasnej režisérky majú veľký úspech hlavne komédie z dedinského prostredia. Za takmer sto rokov tu videli desiatky hier predovšetkým slovenskej klasiky, ako napríklad Škriatok, Kubo, Kmotrovci, Dobrodružstvo pri obžinkoch, Ženský zákon či Náš pán minister. Zahrali si v nich učitelia, úradníci, robotníci, inžinieri, študenti i podnikatelia. V rámci nich často zaznie aj rodné šarišské nárečie.

Na snímke bývala učiteľka a režisérka ochotníkov Matra Mihóková (druhá sprava) a jej tri vnúčatá, ktoré účinkovali v divadelnej hre. Zľava Peter Minčák, Daniela Minčáková a Tomáš Minčák (prvý sprava). Uprostred súčasná režisérka Dana Lastivková. Foto: TASR/Milan Kapusta

„Obdivujem každého, kto sa dokáže dnes postaviť na ochotnícke javisko. Ľudia chodia do práce, majú mnoho rodinných povinností a aj iné záujmy. Stretnúť sa na skúškach je veľmi ťažké. Také to bolo aj teraz s mladými hercami, ktorí sú roztratení po školách a nemajú toľko času, ale zvládli to bravúrne. Keď sa ma pri nácvikoch pýtali, či sa raz zídu všetci, aby to zladili, povedala som, že určite – na premiére," dodáva so smiechom Lastivková.

Prvé predstavenie v cirkevnej škole

Počiatky ochotníckeho divadla v Kurime siahajú do obdobia po prvej svetovej vojne, keď do obce prišli učitelia Imrich Tobiáš a Jaroslav Vocel. Hľadali príťažlivú formu vzdelávania dospelých a začali nacvičovať divadlo. Prvé predstavenia sa konali v budove cirkevnej školy, z prvopočiatkov sa však nezachovali žiadne záznamy.

Vie sa o nich iba z rozprávania najstarších obyvateľov. Pravidelne sa začalo hrávať od roku 1930 a ochotníci majú na svojom konte desiatky predstavení.

Dedinské ochotnícke divadlo v obci Kurima, okres Bardejov Foto: TASR/Milan Kapusta

O rozvoj ochotníckeho divadla sa pričinilo množstvo ľudí, k tým najčastejšie spomínaným hercom patria Ferdinand Cubjak, Ľudmila Dzamová, Jozef Murcko či František Rybár. Podľa kroniky len za posledných 20 rokov účinkovalo v divadelných hrách viac ako 80 ochotníkov, pričom mnohí sa predstavili viackrát.

Druhú premiéru divadelného predstavenia Keď mesiačik svietil uvedie dedinské divadlo v Kurime 5. januára o 17. hodine. V predstavení v réžii Dany Lastivkovej účinkujú Gorazd Urda, Emília Vujčíková, Nikolas Fečo, Tomáš Minčák, Ivetka Bartošová, Viky Fojtíková, Adam Repka, Pavol Minčák, Daniela Minčáková, Michal Miňo, Andrej Kertys.