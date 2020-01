TASR

Dnes o 08:25 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní NHL: Sekera gólom opäť pomohol Dallasu, Pánik sa presadil pri triumfe Washingtonu

V nočných zápasoch zámorskej NHL sa presadil ako Andrej Sekera v drese Dallasu, tak aj Richard Pánik z Washingtonu.

Kapitán Dallasu Jamie Benn (14) v šanci v zápase proti Detroitu — Foto: TASR/AP

New York 4. januára (TASR) - Slovenský hokejista Andrej Sekera strelil gól v druhom zápase NHL za sebou. V noci na sobotu jeho Dallas zdolal na svojom ľade Detroit 4:1. Strelecky sa presadil aj Richard Pánik, ktorý zásahom pomohol Washingtonu k triumfu v Caroline 4:3.

Tridsaťtriročný obranca Sekera má na prelome rokov výbornú formu, keď bodoval v troch stretnutiach v sérii, celkovo nazbieral štyri body (2+2). Jeho gól v novoročnom Winter Classic bol pritom prvý od 23. marca 2017 a 104 zápasoch.

V dueli s Detroitom stanovil v 58. minúte konečný rezultát, keď pri hre Red Wings bez brankára prepálil od modrej čiary zhluk hosťujúcich obrancov. Sekera má na konte v tomto ročníku sedem bodov s bilanciou 2+5.

„Chvíľu nám trvalo, kým sme sa dostali do tempa. Najlepšia bola za našej strany tretia tretina, vtedy sme hrali náš hokej. Mali sme aj slabšie momenty, ale chlapci si spravili svoju prácu a vyhrali," uviedol na oficiálnom webe NHL tréner Stars Rick Bowness. Dallas zvíťazil štvrtýkrát za sebou a v tabuľke Západnej konferencie je na treťom mieste. Detroit je suverénne posledný v lige.

Útočník Richard Pánik mal pri svojom piatom góle v sezóne aj kus šťastia. V 23. minúte sa dostal do úniku, popri obrancovi sa pretlačil k bránke, jeho pokus síce Petr Mrázek pokryl, no odrazený puk putoval od domáceho zadáka do bránky, Pánik tak poslal Caps do vedenia 1:0.

Caps v tretej tretine viedli už 4:1, potom však skórovali Teuvo Teravainen a Ryan Dzingel, obaja v presilových hrách, a zdramatizovali vývoj zápasu. Napokon však už Hurricanes nedokázali vyrovnať.

Washington podržal brankár Iľja Samsonov, ktorý si pripísal 38 zákrokov. Vo svojej nováčikovskej sezóne dokázal zvíťaziť vo všetkých ôsmich zápasoch u súperov, na ktoré nastúpil. Pred ním to dokázal iba Brent Johnson zo St. Louis. Ten medzi februárom 1999 a januárom 2001 vyhral desať z jedenástich duelov vonku. „Som rád, keď mám v bránke prácu a nezáleží mi na tom, či hráme doma alebo u súpera. Cítim sa dobre všade," povedal Samosnov.

Jeho podiel na víťazstve uznal aj tréner Caps Todd Reirden: „Je veľmi mentálne odolný, dnes nás udržal v hre, bol neskutočný." Washington uspel po dvoch prehrách, figuruje na čele Východnej konferencie, aj celej ligy, o dva body pred Bostonom. Carolina je šiesta.