TASR

V behu na lyžiach vo Val di Flemme triumf Nórky Jacobsenovej

Nórska bežkyňa na lyžiach Astrid Uhrenholdt Jacobsenová triumfovala v piatkovej 5. etape Tour de Ski.

órka Astrid Uhrenholdt Jacobsenová — Foto: TASR/AP

Val di Fiemme 3. januára (TASR) - Nórska bežkyňa na lyžiach Astrid Uhrenholdt Jacobsenová triumfovala v piatkovej 5. etape Tour de Ski. V behu na 10 km klasicky s hromadným štartom vo Val di Fiemme sa v záverečnom šprinte presadila s náskokom štyroch desatín sekundy pred Švédkou Ebbou Anderssonovou, tretia skončila Nemka Katharina Henningová (+1,0 s).

Tesne za pódiom skončila líderka Svetového pohára i Tour de Ski Therese Johaugová z Nórska. Tá hneď v úvode pretekov v zákrute spadla, ale rýchlo sa dostala späť na lyže a kontakt s čelom pretekov nestratila. Na bonusovom medzičase na méte 2,3 km bola najskôr Ruska Natalia Neprjajevová pred Švédkou Anderssonovou.

Pred polovicou etapy sa „odtrhla" osmička bežkýň s kvartetom Nórok, na šiestom kilometri brala 15 bonusových sekúnd neskoršia víťazka Jacobsenová. To už vpredu išla iba elitná šestica. Do posledného okruhu sa ako líderka pustila Ingvild Flugstad Östbergová, no tesne pred finišom potom v pozícii favoritky zlomila palicu a vypadla z hry o najvyššie priečky.

Jacobsenová potvrdila svoje šprintérske kvality, prekvapila Nemka Henningová, ktorá sa premiérovo v kariére postavila na stupne v individuálnych pretekoch. Za Johaugovou skončila piata jej krajanka a víťazka štvrtej etapy Ingvild Flugstad Östbergová. Johaugová má na čele Tour náskok 19 sekúnd pred Östbergovou.

Tour de Ski vyvrcholí vo Val di Fiemme cez víkend. V sobotu sú na programe šprinty klasicky, v nedeľu stíhačka s výstupom na zjazdovku Olimpia.