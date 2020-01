TASR

Dnes o 15:14 čítanie na minútu 0 zdieľaní Svitko štartuje svoju 11. Rely Dakar, opory sú dcérky na prilbe

Na snímke motocyklový reprezentant Slovenska Štefan Svitko počas tlačovej konferencie pred Rely Dakar 2020 — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Džidda 3. januára (TASR) - Na štarte 42. ročníka Rely Dakar nebudú chýbať ani slovenskí motocyklisti Štefan Svitko a Ivan Jakeš. Svitko by si na svojom 11. púštnom dobrodružstve rád napravil chuť po dvoch nedokončených ročníkoch, do cieľa by po troch predčasných odchodoch rád prišiel aj Jakeš.

Svitkovým najlepším umiestnením na Dakare je 2. miesto z roku 2016, čo je zároveň aj najväčší úspech slovenského pretekára na Dakare. Svitko by rád v Saudskej Arábii zabudol na nedávne ročníky, v ktorých si neužil veľa radosti. Dvom predčasným koncom v rokoch 2018 a 2019 predchádzala 25. priečka, ktorá tiež neznamenala dôvod na spokojnosť.

Optimizmus do neľahkého púštneho dobrodružstva mu dodajú aj dcérky Sofia a Sára, ktoré má namaľované na prilbe. Po príchode do dejiska prvej etapy sa stručne zveril s prvými dojmami: „Je tu veľmi mäkký piesok, zabára sa doň všetka technika aj nákladiaky. Ťažko sa aj odhadujú duny - či je mäkká alebo tvrdá."

Pre Jakeša pôjde o 12. účasť na Dakare, prvú absolvoval ešte v roku 2007. Jeho najlepším umiestnením je 4. priečka z roku 2013. Na ňu nadviazal 11. a 8. miestom v rokoch 2014 a 2015, predošlé tri účasti mu však pokazili rôzne nepríjemnosti. Vlani ho sprevádzali rôzne technické problémy a Dakar napokon opustil pred 8. etapou.

Najťažšie motoristické podujatie sa počas uplynulých 10 rokov odohrávalo v Južnej Amerike, 42. ročník však prinesie zmenu. Terény v Saudskej Arábii budú podobné africkým a náročné budú najmä na navigáciu.

Na štart sa postaví 351 posádok, čo je o 17 viac než v roku 2019. Najpočetnejšími sú kategórie štvorkoliek a motocyklov (170), v ktorej sa predstavia aj Svitko s Jakešom. Automobilov a bugín bude 134, kamiónov 47. Štart je na programe v druhom najväčšom meste Saudskej Arábie Džidda, cieľ poslednej etapy je v Kiddíji blízko Rijádu. Na pretekárov čaká 12 etáp s celkovou dĺžkou 7900 km. Približne 75% z tejto porcie povedie po piesku.