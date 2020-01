TASR

Dnes o 15:35 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní O týždeň to vypukne. Hádzanári zabojujú o MS 2021 aj s Prešovčanmi

Od 10. januára sa na turnaji v Luxembursku stretnú postupne s domácim tímom, Faerskými ostrovmi a Litvou. Zo skupiny postúpi do ďalšej fázy najlepšie mužstvo.

Slovák Marek Korbel (uprostred) a Taliani Davide Bulzamini (vľavo), Andrea Carlo Parisini (vpravo) počas kvalifikačného zápasu Slovensko - Taliansko o postup na ME 2020 v hádzanej mužov — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 3. januára (TASR) - Slovenských hádzanárov čaká na budúci týždeň vstup do kvalifikácie MS 2021. Od 10. januára sa na turnaji v Luxembursku stretnú postupne s domácim tímom, Faerskými ostrovmi a Litvou. Zo skupiny postúpi do ďalšej fázy najlepšie mužstvo.

Slováci pocestujú do Beneluxu s jednoznačnými ambíciami vybojovať si účasť v 2. fáze kvalifikácie, ktorá sa odohrá v apríli formátom play off. Tréner Peter Kukučka považuje za najvážnejšieho konkurenta o prvenstvo v skupine Litvu, no upozornil, že neradno podceniť nikoho.

„Luxembursko možno nemá až taký široký káder, ale v minulosti sa im podarilo zdolať aj skúsených Lotyšov, takže určite sú schopní prekvapiť. Faerské ostrovy budú kvalitný súper, hrajú škandinávsky štýl a veľa ich hráčov pôsobí v tamojších ligách, napríklad v Dánsku. Litva bude zrejme najsilnejšia, má mnoho skúsených hráčov, ktorí pôsobia v najkvalitnejších európskych súťažiach," uviedol Kukučka na piatkovej tlačovej konferencii.

Na Slovensko nečakajú veľké mená, o to viac bude potrebné sústrediť sa na vlastné výkony. „Musíme ísť naplno do každého zápasu. Možno to nie sú najväčšie hádzanárskej krajiny, ale musíme si dať pozor na každého. Faerské ostrovy sú také neoficiálne dánske "béčko"." Kvalitu ukázali už na mládežníckom šampionáte, kde dosiahli dobrý výsledok. S Luxemburskom sme tuším v minulosti dokonca prehrali," upozornil prešovský krídelník Martin Stráňovský.

Osobitnou kapitolou je taktická príprava. Keďže pôjde o miniturnaj, dôležité bude načasovanie a správna vyváženosť záťaže jednotlivých hráčov. „Musíme sa na to mentálne nastaviť, pretože to bude náročné, nielen pre nás, ale aj pre ostatných súperov. Ťažké je pripraviť sa na jeden zápas, nie ešte na tri. Možno je škoda, že sa nehrá klasická kvalifikácia, ale je to takto nastavené, musíme to rešpektovať," dodal Kukučka.

Ešte pred odchodom do Luxemburska absolvujú zverenci trénera Petra Kukučku tri prípravné zápasy v Rakúsku. Najprv ich v sobotu 4. januára preveria domáci za zavretými dverami, potom v pondelok a v stredu (6. a 7. januára) v oficiálnych zápasoch Saudská Arábia. Pozitívnou správou pre Kukučku je zdravotný stav hráčov, keď s výnimkou Lukáša Urbana sú všetci fit. Urban sa pomaly vracia po zranení kolena.

„Vo štvrtok to ešte trochu cítil, ale to je normálne po takej absencii. V piatok máme večer tréning, ak ho absolvuje bez problémov, možno bude v príprave hrať, ale nechceme zbytočne riskovať," prezradil tréner Slovenska.

Kukučku potešil aj príchod Prešovčanov, ktorí pre napäté vzťahy medzi klubom a zväzom chýbali v kvalifikácii ME 2020. „Prišla s nimi veľká skúsenosť, očakávam od nich, že prevezmú líderskú pozíciu a povedú mladých. Som rád, že sa to podarilo urovnať a sú tu, pretože naša sila ešte vzrástla."