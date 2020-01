TASR

Petrovický má po MS zmiešané pocity, v hre je aj návrat projektu SR20

Jedno vydreté víťazstvo a štyri hladké prehry - to je bilancia slovenských hokejistov do 20 rokov na MS v Česku.

Róbert Petrovický — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Ostrava 3. januára (TASR) - Jedno vydreté víťazstvo a štyri hladké prehry - to je bilancia slovenských hokejistov do 20 rokov na MS v Česku. Vďaka úvodnej výhre 3:1 nad Kazachstanom sa síce vyhli bojom o záchranu a zabezpečili si miestenku vo štvrťfinále, ich ďalšie účinkovanie na juniorskom šampionáte sa už však nedalo hodnotiť pozitívne.

V dueloch s Fínmi (1:8), Švajčiarmi (2:7), Švédmi (2:6) i štvrťfinálovom súboji s Kanadou (1:6) jasne zaostávali za súpermi a nemohli pomýšľať na lepší výsledok. Konečnou ôsmou priečkou síce zopakovali umiestnenie spred minulého roka, no predvedené výkony boli o triedu nižšie.

Veľa nedostatkov v hre

„V našej hre bolo veľa nedostatkov, dostávali sme príliš veľa gólov. Nevedeli sme využívať presilovky a takisto ani hra v oslabeniach nebola veľmi dobrá. V každom zápase v základnej skupine nás to zrážalo na kolená. Šampionát mne, aj ostatným hráčom ukázal, že ešte musíme popracovať na defenzívnej činnosti, disciplíne, obratnosti či lepšom korčuľovaní," priznal kapitán SR Martin Vitaloš.

Pozitívom bol podľa neho vydarený vstup do štvrťfinálového zápasu. „Kanaďania boli o dosť hrateľnejší ako Fíni alebo Švédi. Ak by sme v úvode využili päťminútovú presilovku a dali v nej dva góly, bol by to úplne iný zápas a mohlo sa to otočiť v náš prospech," myslí si obranca švédskeho Rögle Angelholm.

Mali väčšie ambície

Mnohí slovenskí hráči netajili pred turnajom vyššie ambície. Aj po troch vysokých prehrách v skupine si vo svojich novoročných prianiach želali, aby aspoň v jednom zápase na MS prekvapili. Duel s Kanadou síce rozbehli nádejne, zázrak sa však napokon nekonal.

„Mali sme na šampionáte trochu iné ciele. Ak sa však na to pozriem spätne, asi nemáme tím na to, aby sme ich splnili. Vďaka víťazstvu nad Kazachstanom sme sa zachránili, za čo môžeme byť radi. Hrali sme štvrťfinále proti Kanade, viacerým budúcim hviezdam NHL, čo mohlo byť pre každého chalana zážitok," povedal útočník Oliver Okuliar.

Autor jediného gólu vo štvrťfinálovom dueli potvrdil, že Slováci proti mužstvám ako Švédi, Fíni či Kanada výrazne zaostávali: „Nebudem klamať, ak poviem, že vo všetkom. Nemali sme také hokejové zručnosti, korčuliarsku techniku ako Kanaďania. Všetci súperovi hráči boli alebo budú vybraní v 1. či 2. kole draftu NHL, my máme v mužstve jediného draftovaného hráča. Keď sa pozriem na naše alebo moje hokejové schopnosti, niet divu, že nás nechcú zámorské kluby draftovať. Nám nezostáva nič iné ako bojovať, drieť, „makať". Niekedy však ani to nestačí," dodal krídelník tímu WHL Lethbridge Hurricanes.

