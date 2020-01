TASR

Greta Thunbergová má 17 rokov. Aj napriek tomu opäť protestovala

Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová dosiahla v piatok vek 17 rokov, ale neporušila svoj zvyk a opäť stála pred parlamentom v Štokholme, kde protestovala - ako každý týždeň.

Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová, ktorá dnes oslavuje 17. narodeniny, počas klimatického štrajku za ochranu klímy pod heslom Piatky za budúcnosť pred švédskym parlamentom v Štokholme — Foto: TASR/AP

„Školský štrajk, týždeň 72," napísala tínedžerka v tweete a zverejnila aj vlastnú fotografiu s pútačom s rukou písaným textom „Školský štrajk za klímu". Thunbergová podnikla svoj prvý školský štrajk v auguste 2018.

Školy vo švédskom hlavnom meste boli aj v piatok zatvorené vzhľadom na vianočné prázdniny, pripomenula tlačová agentúra DPA. Svetoznáma klimatická aktivistka sa minulý mesiac vrátila do Švédska po štyri a pol mesiaci strávenom mimo rodnej krajiny.

Keď bola Thunbergová odcestovaná, mala príhovory na stretnutiach venovaných klimatickým zmenám od Švajčiarska až po New York, pričom naposledy predniesla prejav na klimatickej konferencii OSN v španielskom Madride a na zhromaždení v Turíne v Taliansku.

V decembri ju časopis Time vyhlásil za osobnosť roka 2019 za jej úlohu pri vzniku celosvetového hnutia, ktoré priťahuje pozornosť na klimatické zmeny tým, že mládež vynecháva v piatok školskú dochádzku. Thunbergová z environmentálnych dôvodov necestuje letecky a v roku 2019 absolvovala dve plavby cez Atlantický oceán.

Z New Yorku, kde zapálená aktivistka predniesla príhovor na klimatickom summite OSN, odcestovala do kanadského Montrealu, kde mala ďalšie stretnutia, a potom sa presunula cez celé USA do Los Angeles.

Madrid sa podujal na usporiadanie klimatickej konferencie OSN po tom, čo ju čilská metropola Santiago zrušila v dôsledku sociálnych nepokojov v tejto juhoamerickej krajine.