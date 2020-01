Ľubomíra Somodiová

Dnes o 14:37 čítanie na minútu 0 zdieľaní TOTO JE HRDINA: Policajt si všimol zanedbané bábätko a zachránil ho z bezdomoveckého brlohu. Vďaka nemu má šancu na lepší život

Petržalskému policajtovi neuniklo, že medzi bezdomovcami leží malé, uzimené a vyhladované dieťa. Dal sa do akcie a dieťaťu tým pravdepodobne zachránil život.

Policajt so zachráneným novorodencom — Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

BRATISLAVA 3. januára - Polícia sa na svojom Facebookovom profile pochválila krásnym príbehom, ktorý pristál v jej správach. Žena z bratislavskej Petržalky im napísala, ako jej sused, policajt, zachránil minulý rok v marci bábätko z bezdomoveckého brloha. Vraj sa to dozvedela až teraz. Bábätko malo podľa jej slov len 16 dní.

Dieťa sa nachádzalo v príšerných hygienických podmienkach

„Jeho rodičia nikde neboli, v tom brlohu sa s ním nachádzali len cudzí ľudia, ktorí oň nejavili záujem, ležalo tam hladné, uzimené, v príšerných nehygienických podmienkach,“ napísala s tým, že keď to počula, prešiel jej mráz po chrbte. Podľa nej také malé dieťatko ešte nemá žiadnu imunitu a nielenže by nemalo prísť do styku so žiadnymi cudzími ľuďmi, ale už vôbec by nemalo byť umiestnené v absolútne nevyhovujúcich podmienkach, v špine a bez tepla, kde mohlo dostať nejaký zápal alebo infekciu.

Ilustračné foto. Foto: Pixabay/marvelmozhko

Pomáhala ja sociálna pracovníčka

„Náš sused si chvalabohu toto dieťa všimol a okamžite začal jednať, boli privolaní záchranári a aj sociálka,“ dodala. Zdôraznila, že všetka česť patrí aj sociálnej pracovníčke, ktorá sa snažila o okamžitý príjem novorodenca do domova, hoci bola noc, a tak bolo skoro nemožné sa niekam vôbec dovolať.

Susedovi sa chcela poďakovať

Keď sa konečne objavila mama dieťatka, vyšlo najavo, že je to silná schizofrenička. „So slovami nech sa postará štát, dieťatko odovzdala,“ priblížila. Podľa jej slov si chlapček našiel nový domov, keďže si ho adoptovali. „Som šťastná, že dostal druhú šancu na dobrý život,“ vyznala sa. Správou, ktorú poslala polícii, by sa svojmu susedovi rada poďakovala a popriala mu veľa síl v ďalšom výkone služby.

Rovnako sa poďakovala aj polícia SR a priznala, že ide o ich kolegu z OO PZ Petržalka-Sever Kritána Molnára.