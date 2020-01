Lenka Miškolciová

Dnes o 13:29 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Usmievavý Saša, ktorý sa narodil bez očiek, potreboval domov, kde by ho zahrnuli láskou. Pred Vianocami ho konečne našiel

Príbeh malého Sašu sa dotkol celého sveta. Ponuky na adopciu prichádzali z rôznych kútov a pred Vianocami sa skutočne našla rodina, ktorá dá chlapčekovi toľko lásky, koľko potrebuje.

Maličký Saša je len jedným z troch detí na celom svete, ktoré sa narodili bez očí. — Foto: Reprofoto Siberian Times/Valery Kasatkin

TOMSK 3. januára - Ešte v októbri minulého roka sme vás informovali o malom chlapčekovi, pre ktorého ruské adopčné agentúry hľadali milujúci domov. Maličkého Sašu opisovali ako veselé bábätko, ktoré sa miluje smiať a zbozňuje plávanie. Alexander je úplne normálne bábätko, ktoré sa však od ostatných detí predsa len čímsi líši. Narodil sa bez očí. Alexandrova mladá mama sa o jeho diagnóze dozvedela už v pokročilom štádiu tehotenstva a rozhodla sa, že vzhľadom na jej situáciu, sa nebude môcť o malého Sašu postarať. Vzdala sa ho a po tom, ako sa Saša v apríli roka 2019 narodil, putoval z nemocnice rovno do sirotinca. Sirotou bola aj jeho mama, informoval portál Siberian Times.

Len tri deti na celom svete

Ruskí doktori zatiaľ na malom Sašovi nespozorovali žiadne iné zdravotné problémy. A to ho robí výnimočným. Deti narodené s rovnakou diagnózou (SOX2 anoftalmický syndróm) totiž zvyčajne trpia viacerými ďalšími zdravotnými problémami. Lekári však tvrdia, že Saša je celkom zdravé bábätko. Jediný zdravotný problém, ktorý objavili, sú dve nezhubné cysty na čele, ktoré mu však budú čoskoro odstránené. Saša je len jedným z troch detí na celom svete, ktoré sa narodili bez očí.

K Alexandrovi mala ešte koncom minulého roka najbližšie zdravotná sestra zo sirotinca v Tomsku, ktorá sa o neho starala. Práve ona Sašu zobrala do nemocnice v Petrohrade, kde mu lekári úspešne implantovali maličké náhrady očí, ktoré majú zabezpečiť, aby sa mu hlavička správne vyvíjala a rástla. Ako bude Saša rásť, bude potrebovať väčšie prostetické očká, najbližšie ho výmena čaká približne o štyri mesiace. Doktori tvrdia, že neexistuje žiadna nádej, že Saša bude raz vidieť.

Pred Vianocami Alexander našiel novú milujúcu rodinu

Teraz má však Saša blízko aj k niekomu inému. Konkrétne ku svojej novej rodine, ktorú sa pre neho podarilo nájsť. Ako informuje portál Siberian Times, ktorý správu o malom Sašovi priniesol ako prvý, ponuky sa po publikovaní článku začali sypať naozaj z celého sveta. Sašovi chceli poskytnúť milujúci domov nielen ruské rodiny, ale aj rodiny zo Spojených štátov amerických, Británie či Francúzska. Prioritou však vždy bolo, aby Saša zostal vo svojej rodnej krajine - teda v Rusku. Siberian Times informuje, že na konci roka 2019 sa to naozaj podarilo. „Malého Sašu si vzala do opatery ruská rodina z iného mesta,“ povedal pre ruský portál zástupca sirotinca v Tomsku: „momentálne začínajú proces adopcie chlapca,“ vyjadril sa.

Zástupca tomského sirotinca sa tiež vyjadril, že malému chlapcovi želajú, samozrejme, veľa sťastia a rovnako tak aj jeho novým rodičom, s ktorými už aktuálne žije. Viac informácií o rodičoch však ešte v tomto štádiu nemohol uviesť.

Saša so sestričkou v sirotinci v Tomsku. Foto: Reprofoto Siberian Times/Valery Kasatkin

Alexander sa miluje smiať

„Alexander sa od iných detí nijako nelíši,“ vyjadrila sa ešte v októbri sestrička, ktorá sa o chlapčeka starala, pre Siberian Times: „hrá sa a smeje ako akékoľvek iné zdravé dieťa. Miluje sa hrať a zbožňuje plávanie, je to veľmi veselé bábätko,“ opísala malého Alexandra. Podľa sestričky sa malý Saša, hneď ako začuje známe hlasy, začne usmievať.

Alexandrova mama sa ho v pôrodnici vzdala a o otcovi neexistuje žiaden záznam. V jeho rodnom liste, v kolónke, kde by malo byť zapísané otcovo meno, je prázdne miesto. Alexander nepotreboval nič iné len milujúci domov, v ktorom by bol zahrnutý láskou. To sa teraz skutočne podarilo.