Chára s ďalším zápisom do histórie v NHL. Ako 12. hráč načal štvrtú dekádu

Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára sa postaral o ďalší zápis do histórie zámorskej NHL.

New York 3. januára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára sa postaral o ďalší zápis do histórie zámorskej NHL. Kapitán Bostonu Bruins načal v nočnom zápase proti Columbusu Blue Jackets ako 12. hráč štvrtú dekádu v profilige. O pár minút neskôr sa o rovnaký zápis postarali v zápase v Pittsburghu útočníci San Jose Sharks Joe Thornton a Patrick Marleau.

Jediný hráč histórie, ktorý hral v NHL počas piatich dekád, je Gordie Howe. Legendárny americký útočník s prezývkou „Mr. Hockey" začal kariéru v roku 1946 a ukončil ju v roku 1980. Okrem Cháru, Thorntona a Marleaua pôsobili v profilige štyri dekády aj George Armstrong, Carl Brewer, Bobby Hull, Ray Bourque, Mark Messier, Rod Brind"Amour, Chris Chelios, Mike Modano, Mark Recchi a Mathieu Schneider.

Chára debutoval v NHL koncom 90. rokov, prvý zápas odohral 19. novembra 1997 v drese New Yorku Islanders. V drese „ostrovanov" pôsobil do júna 2001, potom ho Islanders vymenili do Ottawy Senators. V kanadskom hlavnom meste strávil štyri sezóny a v lete 2006 sa ako neobmedzený voľný hráč upísal Bostonu, ktorý vedie v 14. sezóne ako kapitán.

V roku 2011 doviedol Bruins ako druhý Európan s "céčkom" na drese k zisku Stanleyho pohára, vo finále si zahral aj v rokoch 2013 a 2019. Štyridsaťtriročný Chára je od 10. júla 2019, keď ukončil kariéru Matt Cullen, najstarší aktívny hráč NHL. Piateho novembra 2019 nastúpil na ľade Montrealu Canadiens ako 21. hráč histórie na svoj 1500. zápas v základnej časti.