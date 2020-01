Dominika Pacigová

Dnes o 09:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Stromček by mal zdobiť vašu domácnosť do tohto dátumu. Inak si môžete privodiť nešťastie, hovorí stará legenda

Sviatok Troch kráľov, oficiálne Zjavenie Pána, uzatvára vianočné obdobie. O tom, kedy skladať vianočný stromček, existuje nespočetné množstvo debát.

LONDÝN 5. januára - Predvianočný zhon dal pravdepodobne každému zabrať. Pod najväčším tlakom boli najmä ženy, ktoré chceli mať dokonale upratané, navarené či napečené. Ľudia zapĺňali obchodné centrá, hľadali a nakupovali darčeky v nádeji, že splnia očakávania ich najbližších. V novom roku sa však už mnohí vrátili do práce, vianočná atmosféra a nálada pomaly klesá, no vianočné stromčeky zdobia byty či domy ešte istý čas. Podľa starej povery by ste ich však nemali dávať dole deň pred ani po sviatku Troch kráľov, pretože si môžete privodiť nešťastie, uvádza portál Telegraph.

Nešťastie počas roka

O tom, dokedy by ste mali mať vianočný stromček, je množstvo debát. Napríklad vo Veľkej Británii zdobia stromčeky domácnosti ešte dvanásť dní po Vianociach, ktoré slávia 25. decembra. Takzvaná dvanásta noc vychádza na 5. januára. Niektorí však počítajú dvanásť dní až od 26. decembra, čo vychádza na 6. januára. Oba dátumy sú ale správne.

Foto: Ilustračné Foto: pixabay.com

Sviatok Troch kráľov, oficiálne Zjavenie Pána, uzatvára vianočné obdobie aj na Slovensku. Platí staré príslovie Na tri krále o krok dále, v dôsledku ktorého sa pomaličky začínajú dni predlžovať.

Práve v tento deň by podľa legendy ľudia mali odložiť vianočné ozdoby, dekorácie a samotný stromček. Legenda totižto hovorí, že tí, ktorí si ho nechajú dlhšie alebo ho odložia skôr, budú mať počas roka smolu, uvádza portál Shared.

Návrat do minulosti

Ďalšia povera zas hovorí, že vianočné ozdoby, ktoré ste nestihli odložiť počas dvanásteho dňa od Vianoc, by ste mali nechať spolu so stromčekom do 2. februára vo vašom byte či dome a až potom ich odložiť.

V staroveku dokonca ľudia verili, že v stromoch žili duchovia a po sviatočnej sezóne odišli. Ak však boli prepustení skôr, ľudia mohli mať počas roka problémy so zberom úrody.​