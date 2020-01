Muž napísal otvorený list, v ktorom opisuje, prečo sú ženy po 40-tke také úžasné

Klaudia Fiolová

Veľmi úprimne a pravdivo pritom opisuje, prečo sú tieto ženy skvelé a mal by si ich vážiť každý muž.

BRATISLAVA 3. január - Na internete koluje mnoho komentárov o tom, ako vnímajú muži ženy v rôznych vekových kategóriách. Jeden muž otvorene napísal list, ktorý venoval ženám, ktoré už dovŕšili 40 rokov. Veľmi úprimne a pravdivo opisuje, prečo sú tieto ženy skvelé a mal by si ich vážiť každý muž.

„Čím som starší, tým viac si uvedomujem, že si viac vážim ženy po 40-tke. Neviem vymenovať všetky dôvody prečo, ale tieto sú pre mňa tie najdôležitejšie ," týmito slovami začal svoj list neznámy muž.

„Neurobí scénu na verejnosti a vždy odhalí pravdu“

Žena po 40-tke ťa nezobudí uprostred noci, aby sa ťa opýtala, o čom premýšľaš, lebo ona práve nevie zaspať. Keď ju nezaujíma zápas tvojho obľúbeného tímu, nebude ťa otravovať, a nechá ťa ho dopozerať až do konca. Namiesto toho si nájde program pre seba, ktorý ju bude zaujímať. Ženy nad 40 rokov sa správajú dôstojne. Väčšina z nich vôbec nekričí počas hádky a neurobí ti scénu v reštaurácii. Samozrejme, ak si to zaslúžiš, dá ti to najavo, no nie na verejnosti, ale v súkromí.

„Tieto ženy nešetria pochvalami“

Vždy stoja pri vás a podporujú vás. Ony sami vedia, aké ťažké je niečo vybudovať, a preto pri vás vytrvajú za každých okolností. Na základe skúseností taktiež vycítia, na čo práve myslíte. Netreba im preto klamať, ani zavádzať. Nakoniec aj tak vždy prídu na to, kde je pravda.

„Prvé vrásky robia ženy ešte atraktívnejšími“

Nemusíte sa zamýšľať nad tým, v akej fáze je váš vzťah a či vaša partnerka nerozmýšľa nad rozchodom. Ak ich niečo trápi, povedia vám to narovinu a úprimne. Nebudú sa s vami hrať žiadne hry.

Je veľa vecí, za ktoré ich treba ľúbiť a vážiť si ich. Veľakrát som počul aj to, že opačne to nefunguje. Ja ale skladám klobúk pred všetkými ženami po 40-tke. Hlavne pred tými, ktoré zdolali rôzne životné komplikácie a vedeli sa postaviť na vlastné nohy. Majú za sebou množstvo skúseností a vedia si vážiť ľudí okolo seba. Pre mňa sú práve ony skutočnými ženami.

zdroj: Ketkes.com