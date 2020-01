Dominika Pacigová

Dnes o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Staršia sestra je jednou z najdôležitejších osôb vo vašom živote. Tu sú dôvody prečo

Staršia sestra hrá dôležitú rolu vo vašom živote. Odborníci dokonca tvrdia, že mladší súrodenci sú šťastnejší a prispôsobivejší.

Foto: Ilustračné — Foto: pixabay.com

COLUMBUS 6. januára - Ak máte staršiu sestru, ste vo výhode. Môžete sa jej zdôveriť, porozprávať sa s ňou o úsmevných, ale aj nepríjemných situáciách. Okrem toho si od nej môžete požičať oblečenie či chodiť s ňou na výlety. Odborníci dokonca tvrdia, že deti, ktoré vyrastajú so staršou sestrou, sú šťastnejšie a prispôsobivejšie, uvádza portál Bright Side.

Je menšia pravdepodobnosť, že sa v budúcnosti rozvediete

Štúdia, ktorú viedli odborníci z Ohio State university, poukazuje na to, že pri deťoch, ktoré vyrastajú so starším súrodencom, je menšia pravdepodobnosť, že by sa v budúcnosti mohli rozviesť so svojím partnerom. Od staršej sestry získate cenné skúsenosti, ktoré budete využívať aj v dospelosti. Vďaka nej sa skôr stávate vyspelým človekom.

Staršia sestra je dôvodom, prečo sú k vám rodičia ohľaduplnejší

Ak sa počas puberty nezhodnete v niektorých názoroch s rodičmi, nemusíte sa obávať. Vaša sestra to mala pravdepodobne ešte horšie. Štúdie poukazujú na fakt, že rodičia sú oveľa prísnejší na svoje prvorodené dieťa, nakoľko majú príliš veľa pravidiel a očakávaní.

Rozveselí vás a pomôže vám dosiahnuť ciele

Je bežné, že mladší súrodenci majú tendenciu napodobňovať starších. Vďaka nej sa naučíte veľa vecí, vždy budete mať osobu, o ktorú sa budete môcť oprieť. Taktiež vás bude svojimi úspechmi motivovať k dosahovaniu lepších výsledkov. Ak vyrastáte so staršou sestrou, je pravdepodobné, že budete v budúcnosti ambicióznou a nezávislou osobou.

Nikdy sa nebudete cítiť osamelo

Najmä v pubertálnom veku si dievčatá prechádzajú ťažším obdobím. Práve vďaka staršej sestre by ste sa nemali cítiť osamelo. Vedci dokonca tvrdia, že ak máte staršiu sestru, stáva sa z vás láskavejšia a empatickejšia osoba.

Pomáha vám objaviť význam bezpodmienečnej lásky

Aj keď vyrastiete, staršia sestra bude vždy hrať dôležitú rolu vo vašom živote. Každý deň sa s ňou môžete porozprávať o úsmevných, ale aj nepríjemných momentoch. Vďaka tomu sa budete cítiť milovaná a vďaka takýmto situáciám sa naučíte lepšie vyjadrovať svoje pocity.