TASR

Dnes o 08:54 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NHL: Buffalo získalo českého útočníka Frolíka, Scandella zamieril do Montrealu

Klub zámorskej hokejovej NHL Buffalo Sabres poslal obrancu Marca Scandellu do Montrealu Canadiens a zároveň získal českého útočníka Michaela Frolíka z Calgary Flames.

Michael Frolík (naľavo) — Foto: TASR/AP

New York 3. januára (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Buffalo Sabres poslal obrancu Marca Scandellu do Montrealu Canadiens a zároveň získal českého útočníka Michaela Frolíka z Calgary Flames. Buffalo dostalo od Canadiens výber v 4. kole tohtoročného draftu a ten posunul za Frolíka do Calgary.

Tridsaťjedenročný český krídelník odohral v prebiehajúcej sezóne 38 zápasov, v ktorých nazbieral desať bodov (5+5), okrem toho si pripísal aj 24 trestných minút a desať „mínusiek". V Calgary pôsobil už piatu sezónu, odkedy prišiel z Winnipegu.

O dva roky mladší Scandella odštartoval kariéru v profilige v Minnesote a uplynulé tri ročníky hral v Buffale. V prebiehajúcom nastúpil na 31 duelov, v ktorých dal tri góly a pridal šesť asistencií.

Montreal v ďalšom trejde poslal obrancu Mikea Reillyho do Ottawy Senators výmenou za útočníka Andrewa Sturtza a výber v 5. kole budúcoročného draftu.