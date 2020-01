TASR

NHL: Černák prispel asistenciou k piatemu triumfu Tampy v sérii, Montreal natiahol šnúru prehier

Slovenský hokejový obranca Erik Černák prispel jednou asistenciou k víťazstvu Tampy Bay Lightning v noci na piatok na ľade Montrealu Canadiens 2:1.

Pat Maroon z Tampy a Dale Weise z Montrealu v pästnom súboji — Foto: TASR/AP

New York 3. januára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák prispel jednou asistenciou k víťazstvu Tampy Bay Lightning v noci na piatok na ľade Montrealu Canadiens 2:1. Dvadsaťdvaročný bek už v prvej minúte nahodil puk na bránku a Anthony Cirelli ho tečoval do siete.

Pre Černáka to bol šiesty bod (2+4) v 36 dueloch prebiehajúcej sezóny zámorskej NHL. Tréner Tampy Jon Cooper si pochvaľoval výborný vstup do zápasu. „Bolo skvelé, že sme dali gól hneď v prvom striedaní. Hrá sa inak, keď sa rýchlo dostanete do vedenia a diktujete hru," povedal pre nhl.com kormidelník „bleskov".

Pokračovanie sérií

Tampa natiahla víťaznú sériu na päť stretnutí, naopak, Montreal prehral štvrté za sebou. V prvom útoku domácich nastúpil ďalší Slovák Tomáš Tatar, no do bodových štatistík sa nezapísal. Na ľade bol 20 minút a 21 sekúnd, zaznamenal dve strely, „mínusku" a štyri hity.

K najdlhšej víťaznej sérii Lightning v sezóne prispel 38 zákrokmi brankár Andrej Vasilevskij. „Chytá sa mi lepšie, keď na mňa ide 30-40 striel ako 10. Odviedli sme veľmi dobrú prácu, blokovali sme strely a vyriešili sme veľa nebezpečných situácií pred bránkou," povedal ruský brankár pre nhl.com.

Útočník Canadiens Max Domi neskóroval prvýkrát po šiestich zápasoch, ale pripísal si asistenciu pri góle Jeffa Petryho a bodoval tak vo ôsmom stretnutí v sérii. Černák strávil na ľade 21 minút, k asistencii pridal štyri hity a zblokoval štyri strely domácich.

Zdeno Chára bol pri druhej prehre Bostonu Bruins po sebe, keď jeho tím podľahol doma Columbusu tesne 1:2 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil v 61. minúte Pierre-Luc Dubois. Blue Jackets bodovali v dvanástom zápase za sebou, v bránke sa blysol Lotyš Elvis Merzlikins, ktorý chytil 25 striel. Prekonal ho len David Pastrňák, český útočník sa ako prvý hráč v tejto sezóne dostal na métu 30 gólov.

Šiesta prehra Bruins za sebou mimo riadneho hracieho času

Boston prehral šiestykrát za sebou zápas, ktorý sa neskončil v riadnom čase. „Je to frustrujúce, prehrali sme veľa predĺžení v tejto sezóne. Asi je to v hlavách, chceme to vyhrať, ale ako keby nám chýbalo sebavedomie," povedal Pastrňák, ktorý bodoval v deviatom zápase za sebou a minimálne 30 gólov zaznamenal v štvrtej sezóne v NHL.

V bránke Bruins dostal pred Jaroslavom Halákom prednosť Tuuka Rask a pripísal si 31 zásahov. Chára bol na ľade 17 minút a 14 sekúnd, zaznamenal menší trest za držanie a jednu strelu. Kapitán Bostonu sa stal jedným zo 14-tich hráčov histórie, ktorý hral v NHL počas štyroch dekád.

Jarošova Ottawa prehrala

Ottawa prehrala s Floridou 3:6, v drese domácich sa predstavil slovenský obranca Christián Jaroš. Bol to jeho štvrtý zápas v tejto sezóne NHL, na ľade strávil takmer 15 a pol minúty a zaznamenal jeden hit. Senators viedli po prvej tretine 2:1, ale hostia v prostrednej dvadsaťminútovke excelovali a strelili štyri góly.

„Odohrali sme v tejto sezóne niekoľko dobrých tretín, ale táto bola asi najlepšia. Nielen preto, že sme strelili štyri góly, ale aj po hernej stránke," povedal tréner Panthers Joel Quenneville. Dva góly a asistenciu zaznamenal za hostí Jevgenij Dadonov, Florida vyhrala šesť z posledných ôsmich duelov. Ottawa odišla z ľadu zdolaná tretíkrát za sebou.

Marinčin sa podieľal na víťazstve Toronta

Martin Marinčin sa podieľal na víťazstve Toronta Maple Leafs na ľade Winnipegu Jets 6:3, do štatistík si pripísal dve "plusky". Slovenský obranca nastúpil v druhej obrannej formácii s Justinom Hollom, vo svojom desiatom zápase v tejto sezóne bol na ľade 18 minút a 14 sekúnd. Na bránku Jets vyslal jednu strelu a zblokoval tri pokusy domácich.

Toronto natiahlo bodovú sériu už na deväť zápasov. Ďalší výborný duel odohral William Nylander, ktorý skóroval v piatom zápase za sebou. Na ľade Jets sa presadil dvakrát a pridal aj asistenciu.

„Vie si nájsť voľné miesto, puky prichádzajú k nemu a on sa nemýli. Je našou veľkou oporou," pochválil Nylandera jeho spoluhráč Mitch Marner, ktorý sa tiež zapísal medzi strelcov. Skvelý výkon podal aj brankár Maple Leafs Fredrik Andersen, ktorý chytil 45 striel.

Colorado deklasovalo obhajcu Stanley Cupu

Prvé víťazstvo v posledných štyroch zápasoch zaznamenalo Colorado, keď zdolalo obhajcu Stanley Cupu St. Louis vysoko 7:3. Gólom a tromi asistenciami sa blysol Nathan MacKinnon. „Veľké víťazstvo. Streliť sedem gólov proti výborne brániacemu tímu sa nestáva často. Všetci odohrali solídny zápas, konečne sme vyhrali," povedal MacKinnon.

Dva góly strelil Nazem Kadri, štyri asistencie si pripísal Samuel Girard. Víťazstvo Avalanche vychytal Philipp Grubauer, ktorý zaznamenal 24 zákrokov. Blues po osemzápasovej víťaznej sérii prehrali druhýkrát za sebou.

Eichel prepísal históriu Buffala

O víťazstve Buffala nad Edmontonom 3:2 rozhodol v predĺžení z trestného strieľania Jack Eichel. „Nechcel som nič vymýšľať, sústredil som sa len na to, aby som trafil presne," povedal kapitán Sabres, ktorý ako prvý hráč v klubovej histórii rozhodol v predĺžení z nájazdu. Bol to už jeho siedmy gól v „extračase", čím sa dostal na prvé miesto v zápisoch Sabres pred Dereka Roya a Thomasa Vaneka.

Hokejisti New Jersey, aj bez zranenej draftovej jednotky Jacka Hughesa, vyhrali na ľade New Yorku Islanders 2:1 a natiahli úspešnú sériu na tri zápasy. Devils udreli v závere druhej a v úvode tretej tretiny, o góly sa postarali P.K. Subban a Nico Hischier.

Sharks porazili Penguins a už nie sú poslední na západe

Obranca Brent Burns využil presilovku a rozhodol o víťazstve San Jose na ľade Pittsburghu 3:2 po predĺžení. Sharks sa vďaka tomu odlepili z posledného miesta Západnej konferencie. Na víťazný gól nahral Burnsovi center Joe Thornton, ktorý si tak pripísal 1080. asistenciu v kariére a dostal sa na siedme miesto histórie NHL pred Adama Oatesa.

Arizona zdolala Anaheim 4:2, keď otočila skóre tromi gólmi v tretej tretine. Coyotes vyhrali dva zápasy za sebou po takmer mesiaci. Do kanadského bodovania sa zapísalo všetkých 12 útočníkov, čo sa v klubovej histórii organizácii Arizona Coyotes, Phoenix Coyotes, Winnipeg Jets stalo naposledy 25. marca 1987. Obranca „kojotov" Oliver Ekman-Larsson odohral svoj 700. duel v NHL, útočník Taylor Hall nastúpil na 600. zápas.

Divoký zápas vo Vancouveri

Vancouver natiahol víťaznú sériu už na šesť zápasov, keď v ofenzívnom vystúpení zdolal Chicago 7:5. Nerozhodný stav 5:5 zlomil necelých päť minút pred koncom Adam Gaudette, triumf Canucks potvrdil do prázdnej bránky Bo Horvat.

„Takéto zápasy sú zábavné, najmä keď ste na víťaznej strane. Mal som pocit, ako keby to boli zápasy v play off," povedal Horvat, ktorý nazbieral tri kanadské body (2+1). O jeden viac si za štyri asistencie pripísal J.T. Miller.

Výsledkový sumár nájdete na ďalšej stránke.