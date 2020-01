Klaudia Fiolová

Dnes o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vzťahový poradca: Mobil do spálne nepatrí! Pred spaním by ste mali robiť len tieto tri veci

Skúste venovať večerný čas jeden druhému a nenechajte sa rozptýliť virtuálnym svetom.

BRATISLAVA 4. januára - Väčšinu času trávite buď v práci, alebo na stretnutiach. S partnermi sa stretávate vo večerných hodinách doma. Práve tento čas je veľmi dôležitý a mali by ste ho využiť čo najlepšie. Človek, s ktorým zdieľate svoj domov, by od vás mal dostať špeciálnu pozornosť.

Je jedno miesto, kde sa partneri stretnú na konci dňa, a tým je spálňa. „Možno je to jediná časť dňa, keď môžete byť sami so svojím partnerom. Mali by ste to využiť na to, aby ste sa viac zblížili a venovali vzácny čas jeden druhému," tvrdí psychologička Nikki Martinezová pre portál Bustle.

Skúste pravidelne opakovať nasledujúce večerné rituály, aby ste upevnili váš vzťah.

Rozprávajte sa a smejte sa spolu v posteli

Každý chce mať v živote človeka, ktorý ho bude brať takého, aký je. Človeka, pred ktorým sa nemusí hrať na nikoho a ktorý ho nebude s nikým porovnávať. Ak ste takého človeka našli, tak sa mu venujte. Nezabudnite mu povedať pred spaním, že ho ľúbite a dajte mu pusu na dobrú noc.

Pokojne aj v posteli sa rozprávajte o tom, aký ste mali deň a čo plánujete do budúcna. Váš deň sa tak nepochybne skončí pozitívne a obaja pôjdete spať s dobrým pocitom a šťastní.

Odpojte sa od virtuálneho sveta

Žijeme v dobe, keď sociálne siete určujú trendy a kto nemá konto na Facebooku alebo na Instagrame, ako keby ani neexistoval. Ľudia trávia niekoľko hodín denne na internete a nevnímajú nikoho okolo seba. Mnohokrát sa stáva aj to, že páry sedia vedľa seba, ale obaja sú zahľadení do svojich zariadení a ani sa spolu nerozprávajú.

„Smartfóny odvádzajú pozornosť ľudí a skracujú spoločný čas medzi partnermi. Svoj mobil môžete mať so sebou kdekoľvek v byte, ale určite nie v spálni. Toto miesto je určené len pre vás dvoch, nie pre vaše telefóny," povedal vzťahový poradca Aaron Anderson pre portál Huffpost.

Choďte spať spoločne

Je pravda, že nie vždy sa partneri vedia zladiť a ísť spať spoločne. Každý je predsa unavený v inom čase. Môžete ale skúsiť počkať vašu polovičku v posteli a nie hneď sa otočiť k stene a zaspať. Sú to maličkosti, ale práve tie upevnia váš vzťah. Chyťte sa za ruky, objímte sa alebo si len dajte pusu na dobrú noc. Váš partner určite ocení, že mu pred spaním venujete pozornosť.