TASR

Dnes o 13:33 Zlatan Ibrahimovič po príchode do Milána: Toto je môj domov

So svojím staronovým klubom sa dohodol na kontrakte do konca sezóny s opciou na predĺženie.

Zlatan Ibrahimovič v drese AC Miláno v roku 2012 — Foto: TASR/AP

Miláno 2. januára (TASR) - Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič pricestoval vo štvrtok do Milána, kde podstúpil lekársku prehliadku pred podpisom zmluvy s AC. So svojím staronovým klubom sa dohodol na kontrakte do konca sezóny s opciou na predĺženie.

Tridsaťosemročný útočník priletel súkromným lietadlom na letisko Linate, rovnako ako pred deviatimi rokmi, keď do AC prestúpil z FC Barcelona. „Vždy som hovoril, že toto je môj domov, a konečne som naspäť. San Siro bude opäť žiť. Dôležité je, že som tu, a som veľmi šťastný. Vyskúšal som si aj ďalšie kluby, no najpodstatnejšie je, že som sa vrátil," citoval portál football-italia.net Ibrahimoviča, ktorého privítali stovky fanúšikov.