Slovenskí hádzanári v príprave už aj s Paulom, Kalafutom a hráčmi Tatrana Prešov

Hádzanári Slovenska odštartovali vo štvrtok záverečnú časť prípravy pred budúcotýždňovým turnajom prvej fázy kvalifikácie MS 2021.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 2. januára (TASR) - Hádzanári Slovenska odštartovali vo štvrtok záverečnú časť prípravy pred budúcotýždňovým turnajom prvej fázy kvalifikácie MS 2021. Kouč Peter Kukučka po prípravných dueloch s Českom urobil v kádri zmeny a na bratislavský zraz povolal aj sedmičku Teodor Paul, Dominik Kalafut, Marek Kováčech, Martin Straňovský, Lukáš Urban, Oliver Rábek a Marek Hlinka.

„Dvadsaťčlenný káder sme povolali najmä pre bohatý tréningový i zápasový program. Chceme totiž záťaž rozložiť, aby chalani neboli pred kvalifikáciou unavení. Navyše, ešte si nie sme istí osemnástkou, ktorá pocestuje do Luxemburska. Dvaja hráči zostanú doma, takže sa ešte bude bojovať o miesto v kádri. Zatiaľ sa nikto neospravedlnil," povedal pre oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej kormidelník Peter Kukučka.

Z kádra po dueloch s Českom (v Považskej Bystrici 24:21, v Zubří 20:23) vypadli pivoti Boris Rešovský, Gabriel Papp a mladý krídelník Lukáš Péchy. „Péchyho pôsobenie v tíme sa mi páčilo, ale ešte potrebuje odohrať veľa takýchto medzinárodných zápasov. Nás čaká kvalifikácia, tam potrebujeme skúsených hráčov. Martin Straňovský bezpochyby takým je a Juraj Briatka mi tiež prišiel istejší z hľadiska výkonu i mentálne. Príchodom Mareka Kováčecha posilníme pravú stranu. Je to skúsený ľavák, ktorý môže hrať na spojke i krídle. Povolali sme tiež Mareka Hlinku. Takto síce máme k dispozícii až štyri ľavé spojky, ale dáva nám to viac alternatív. Post pivota máme dobre pokrytý. Martin Slaninka so Šimonom Macháčom sa javili najlepšie, dobre spolupracujú. Teraz k nim pribudne aj Dominik Kalafut," vysvetlil Kukučka.

Slovákov pred kvalifikáciou čakajú ešte tri prípravné duely. V sobotu 4. januára nastúpia v Stockerau proti Rakúsku, ktoré je jedným z organizátorov ME 2020. Následne majú na 6. a 7. januára v pláne dva súboje s reprezentáciou Saudskej Arábie vo Wiener Neustadte.

O týždeň vo štvrtok odcestujú do Luxemburska, kde od piatka do nedele (10. až 12. januára) budú na turnaji 1. skupiny bojovať o jedinú postupovú miestenku do II. fázy kvalifikácie MS v konkurencii domáceho tímu, Litvy a Faerských ostrovov.