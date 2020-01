Osobnosti slovenskej hudobnej scény hodnotia uplynulý rok

TASR

Rok 2019 patrí už druhý deň minulosti. Slovenská hudobná scéna v ňom zaregistrovala viacero výborných koncertov, desiatky nových hudobných nosičov či počinov.

Bratislava 2. januára (TASR) – Rok 2019 patrí už druhý deň minulosti. Slovenská hudobná scéna v ňom zaregistrovala viacero výborných koncertov, desiatky nových hudobných nosičov či počinov. TASR ponúka odpovede známych hudobných osobností na otázku, aký bol pre nich práve skončený rok 2019.

Sima Martausová

„Rok 2019 bol krásny, zážitkový a rýchlo ubehol. Vydali sme album, chodila som do hôr a prebehlo naše turné po kostoloch, ktoré som nazvala Hudobný darček, pretože je to darček pre našich fanúšikov, ktorí môžu na tieto koncerty chodiť bez vstupeniek," povedala pre TASR Sima Martausová.

Katka Knechtová

„Rok 2019 bol pre mňa osobne dosť náročný, avšak pracovne veľmi dobrý. Vystupovali sme na mnohých festivaloch doma aj v Českej republike, odohrali sme dva výnimočné koncerty s projektom Puto. Už teraz dávame dokopy nový hudobný projekt, turné 2020, na ktoré sa neskutočne teším," doplnila Katka Knechtová.

Miro Žbirka

„Mini turné Londýn, Praha, Bratislava sa podarilo uskutočniť, tak som veselý. Tie veci klapli, tie, čo sme si len tak povedali, že by mohlo byť, sa aj naozaj stali. Priznám sa, je to príjemný pocit. My sme žili celý čas Double Albumom, pretože sme sa tomu naozaj poctivo venovali a nebolo to natočené len tak. Myslím, že v takomto duchu sa to nieslo, nazval by som tento rok rokom Double Albumu," dodal Miro Žbirka.

Adam Ďurica

„Môj rok 2019 bol až nečakane dobrý a úspešný v tom, že som začal spoluprácou s Karmen Pál-Baláž, pre ktorú som napísal celý album Kúzlo, v januári sme išli von s pesničkou Anjel, ktorá sa stala najhranejšou. Následne sme urobili jarné a jesenné akustické koncerty, ktoré boli do bodky vypredané. A keď už som to ani nečakal, skladba Zatancuj si so mnou zvalcovala slovenský éter, čo bolo pre mňa obrovské prekvapenie. Som za to vďačný," zhodnotil Adam Ďurica.

Peter Nagy

„Rok 2019 bol pre mňa pracovne jeden z najťažších. Nahral som a vydal nový album Pianko 2 a pripravoval jubilejné československé turné Peter Nagy 60. Medzitým, samozrejme, vystúpenia, festivaly a nekonečné cestovanie. Ale napriek tomu som šťastný, že mám také krásne povolanie," pridáva Peter Nagy.

Miko Hladký

„Rok 2019 bol pre mňa opäť veľmi pozitívny. S Gladiatorom sme odohrali množstvo koncertov, ktoré boli nabité skvelými emóciami, máme kopec zážitkov. A v súkromí bol tiež skvelý rok, dcérka Ninka vyhrala celoslovenské kolo v anglickej próze a vyberáme už strednú školu, na ktorú sa veľmi teší. Po Novom roku sa hneď vrhneme na skúšanie nášho nového programu ku Klubovému turné 2020, ktoré odohráme po Slovensku vo februári a marci," hodnotí Miko Hladký, líder skupiny Gladiator.

Pavol Hammel

„Mal som veľa vystúpení, mám rád koncertné vystúpenia. Uplynulý rok nebol iba o hudbe, mal som v priebehu roka dosť veľa výstav, od Banskej Bystrice, cez Kremnicu, Piešťany. Už som začal zbierať materiál, chcel by som nahrať ešte jednu štúdiovú platňu," uviedol Pavol Hammel.

Kamil Peteraj

„Nie som už najmladší a tvrdím jednu vec, že najlepší rok je taký, ktorý bol normálny. To znamená, že nemal veľké výkyvy ani smerom hore, ani smerom dolu. Celkom som ho strávil pri práci, dá sa povedať, že vyšli mi celkom pekné veci. Vyšla mi kniha, vyšla nádherná kolekcia Mariána Vargu, kde ja mám väčšinu textov. Čo sa týka zdravia, je to priemer, ale funguje to ešte. To je celé, ja nemám nijaké mega plány, ale zase na druhej strane vždy dobre padne, keď niečo funguje v tom spojení s minulosťou, lebo niekedy minulosť toho autora dobehne, ale ku mne je minulosť celkom láskavá. A mať láskavú minulosť považujem v tomto veku za satisfakciu, že som nerobil veci nadarmo," povedal pre TASR Kamil Peteraj.

Ivan Tásler

„Bol veľmi zaujímavý. Bol trocha iný v tom zmysle, že sme hrali veľa v Čechách, bol iný, že sme kapelu posunuli opäť niekde inde, opäť sme prišli s našimi internými nápadmi, ktoré tú kapelu posúvajú ďalej. Z toho sa teším. Takisto sú už nejaké plány na nový rok, májová šnúra aj decembrové koncerty sú už naplánované. Užívame si, že tento rok vyšiel, verím že aj rok 2020 bude podobný," doplnil líder IMT Smile Ivan Tásler.