Klaudia Fiolová

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Alena si od 5 rokov nedala ostrihať vlasy. Teraz má 34 a vyzerá ako rozprávková Rapunzel

34-ročná Alena sa pýši 1,8 metrov dlhými vlasmi, a práve aj vďaka nim ju prirovnávajú k rozprávkovej zlatovláske.

— Foto: Instagram@alenuwka_longhair

ODESA 6. januára - Každá žena túži po krásnych dlhých vlasoch. Nie každej je to ale dopriate. Veľmi to závisí aj od toho, ako sa o vlasy staráte, či ste zdedili dobré gény a ako ste trpezlivá. A najmä to posledné. Vlasy rastú pomaly a preto potrebujete byť trpezlivá a dobre sa o ne starať. Medzi šťastlivcov, ktorí majú od prírody dlhé vlasy, patrí aj Alena Kravchenko, ktorá pochádza z Ukrajiny.

Rozprávková Rapunzel ožila v podobe Aleny

Každý pozná príbeh o Rapunzel, dievčine uzamknutej vo vysokej temnej veži, odkiaľ ju vyslobodí pohľadný princ. Rozprávka je známa hlavne tým, že odvážne dievča má až dvadsať metrov dlhé zlaté vlasy, vďaka ktorým ju zachráni aj jej vyvolený. A práve podľa tejto rozprávkovej postavy pomenovali aj Alenu, ktorá sa na ňu veľmi podobá. Pýši sa až 1,8 m dlhými svetlými vlasmi. 34-ročná Ukrajinka si necháva vlasy rásť od 5 rokov.

— Foto: Instagram@alenuwka_longhair

— Foto: Instagram@alenuwka_longhair

— Foto: Instagram@alenuwka_longhair

„Mojej matke sa vždy páčili dlhé vlasy a láska k nim aj mne zostala až doteraz. Už skoro 30 rokov som si ich nedala ostrihať,“ prezradila Alena pre portál Boredpanda. Jej láska k dlhým vlasom je natoľko silná, že nikdy nerozmýšľala nad tým, že by sa dala ostrihať na krátko. Samu seba by si nevedela predstaviť ani s krátkymi vlasmi a ani s inou farbou ako je jej prirodzená blond.

— Foto: Instagram@alenuwka_longhair

— Foto: Instagram@alenuwka_longhair

— Foto: Instagram@alenuwka_longhair

Možno by si niekto myslel, že starostlivosť o takéto dlhé vlasy je zložitá, Alena však tvrdí opak. „Dlhé vlasy sú mojou súčasťou, a preto starostlivosť o ne patrí medzi moje každodenné povinnosti," hovorí zlatovláska. Podľa jej slov je najlepším spôsobom, ako dosiahnuť zdravé a dlhé vlasy práve to, že si ich necháte prirodzene uschnúť. „Jedna vec, ktorú som za tie roky nikdy neurobila, je to, že si nikdy nesuším vlasy fénom. Nepoužívam ani kulmu a ani žehličku na vlasy. Na výživu používam domáce prírodné produkty," prezradila Alena. Vďaka jej nezvyčajnému vzhľadu má na Instagrame viac ako 20-tisíc sledovateľov.