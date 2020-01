Klaudia Fiolová

Dnes o 11:30 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ronald vo voľnom čase šoféruje električku. Celý svoj zárobok venuje ľuďom v núdzi

Ako informoval Dopravný podnik Bratislava na svojom Facebooku, jeden z vodičov pravidelne venuje jeho celý plat na dobročinné účely.

— Foto: Facebook/Ronald Lupták

BRATISLAVA 2. januára - Každý mal v detstve svoje vysnené povolanie. Niekto chcel byť astronautom a niekto zas učiteľom. Ronald Lupták vždy sníval o tom, že chce byť vodičom električky. Tento jeho tajný sen sa konečne splnil a využil ho naozaj naplno. Nielenže urobil radosť sebe, ale aj tým, ktorí to naozaj potrebujú.

Ronald dáva celú svoju výplatu na dobrú vec

V Bratislave pracujú v električkách aj vodiči, ktorí majú šoférovanie len ako koníček. Niektorí sú vo vysokých pozíciách a zajazdia si na električke vo voľnom čase, iní si plnia detské sny. Ako informoval Dopravný podnik Bratislava na svojom Facebooku, jeden z vodičov pravidelne venuje jeho celý plat na dobročinné účely.

Ronald sa podelil o tento skvelý a šľachetný čin aj na svojom profile. Prezradil, že jeho detským snom bolo, aby sa z neho stal vodič električky. A aby to nezostalo len pri tých predstavách, rozhodol sa, že si tento sen splní. Už viac ako dva roky jazdí vo voľnom čase po Bratislave a šoféruje električku. Málokto ale vie, že týmto krokom pomáha aj iným ľuďom. „Moje plnenie sna vygenerovalo zatiaľ 4.536 €. A celá táto čiastka, do posledného centu, poputovala organizácii Dobrý anjel. Toto by ale nebolo možné, keby som nemal podporu manželky a oboch detí: Agátky a Dominika, ktorí sa o môj voľný čas musia deliť s električkou. Myslím ale, že ten dobrý pocit, že sme tak mohli pomôcť desiatkam rodín odkázaných na pomoc druhým, je na nezaplatenie," uviedol na Facebooku.

Dopravný podnik Bratislava aj nezisková organizácia Dobrý anjel sú Ronaldovi veľmi vďační za jeho skutok.